Раскрыта новая причина расставания Петросяна с женой

Проблема в деньгах, точнее – в их количестве

А если говорить совсем прямо, то в суммах, потраченных Евгением Вагановичем на новую зазнобу. И они немалые, речь идет о тысячах евро. Об этом рассказали знакомые известного артиста.

В последнее время личную помощницу Петросяна Татьяну Брухунову не раз называли виновницей расставания двух знаменитых юмористов. Молодая тулячка быстро сделала головокружительную карьеру в Театре Евгения Вагановича. А теперь он вообще считает девушку правой рукой, проводит с ней много времени и денег на нее не жалеет.

"Таня поначалу была такая Золушка, серая мышка, скромно одетая, в очках. Но... недавно хвалилась, что Евгений Ваганович одел ее с ног до головы", – рассказала сайту "Комсомольская правда" сотрудница офиса знаменитого артиста. И добавила, что "Петросян любит красивую одежду, аксессуары и не экономит на гардеробе".

То, что молодка носит очень дорогие вещи, подтвердили и стилисты. Наряды на девушке не из дешевых, заявили они. И привели в пример ее пиджак Fendi за €2,5 тыс., твидовый жакет Chanel стоимостью от €5 тыс. и брендовые тапки за 600 евро.

И аксессуары у Татьяны такие же. Сумки стоимостью €1,7-3,7 тыс., шелковый платок Hermes – почти €1 тысяча. Есть у новой музы артиста и часы Omega в золоте, цена которых почти €13 тыс., рассказала "МК" стилист Марианна Грачева.

Но все это портит внешний вид Брухуновой, отметили специалисты. Со всеми этими вещами Татьяна выглядит намного старше своего возраста.

Ее классические строгие платья давно не актуальны, вышли из моды и ее норковые или соболиные шубы-трапеции, шляпы и туфли на ногах. А кольца с бриллиантом и золотые гвоздики в ушах вообще "для тех, кому за".

Возможно, наряды девушке подбирает пожилой артист, предположила стилист.

Роман юмориста и его молодой помощницы развивался на глазах автора многих монологов и интермедий Евгения Вагановича – писателя-сатирика Леонида Французова.

Впервые он увидел их вдвоем прошлым летом. "Когда мы с Петросяном встретились в Музее Бахрушина по делу, Женя пришел со своей помощницей Таней Брухуновой. Молодая девочка, в очках, мне она показалась какой-то невзрачной".

Потом ему "сказали, что Петросян со Степаненко разошлись, и вроде как из-за той помощницы".

Не так давно Евгению Вагановичу сделали несколько операций на сердце в Израиле. "После второй операции он мне сказал: "Я сейчас чувствую себя, как юноша 18 лет". Ну, думаю, понятно: молодая помощница, с ней он воспрял", – отметил Французов.

Писатель допустил, что артист женится в пятый раз. Хотя, добавил он, тогда Петросяну "опять придется делить имущество, которое останется от дележки со Степаненко".

Сейчас, по некоторым данным, на Татьяну оформлены две квартиры Петросяна – пятикомнатная, которая находится в 3 км от Кремля и оценивается в 250 млн руб., и "поскромнее" – трешка из 77 квадратов на Лесной улице.

Говорят, Елена Степаненко почти 15 лет жила отдельно от мужа и абсолютно не интересовалась его личными делами, пока ее материальное благополучие, после того как Евгений Ваганович переписал недвижимость на помощницу, не оказалось под угрозой. Это и заставило артистку начать бракоразводный процесс.

О том, что развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко неизбежен, стало известно в конце прошлой рабочей недели. В пятницу жена знаменитого юмориста подала в Хамовнический суд Москвы иск. По предварительным данным, звездные супруги делят несколько квартир, десятки картин и машины, и общая стоимость имущества оценивается в 1,5 млрд руб., напоминает URA.RU.