Караченцов будет жить

Состояние актера по-прежнему вызывает опасения и волнует его поклонников

О самочувствии Николая Петровича и о том, что ждет его в ближайшее время, рассказала "Утру" таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

Несмотря на такое обилие бед, у Караченцова все еще есть силы сопротивляться. Никакой вирус актера не убьет, заявила гадалка.

Его отлично поддерживают врачи и все родные и близкие. Но самое главное – это огромная жажда жизни. Благодаря ей Николай Петрович удерживается на плаву, хоть и в таком состоянии, добавила ведунья.

По ее словам, это супергероизм. Не каждый может так бороться и уверенно идти к цели.

Есть подпитка и со стороны медиков. Состоятельные друзья проплачивают лечение, в целом все это помогает Караченцову, отметила Марианна Абравитова.

Хочется поставить памятник при жизни жене Николая Петровича: она его мощнейший донор. Даже если он захочет уйти из этого мира, Людмила Андреевна его не отпустит, заявила таролог.

Супруга – мотиватор актера. Не было бы ее, его давно не стало бы. Энергия жены и собственные действия в совокупности подпитывают Караченцова, пояснила психолог.

Если бы рядом с актером был другой человек, мы давно бы простились с ним и забыли его имя. Но человек выживает, живет и продолжает идти по жизни исключительно вперед, подчеркнула ясновидящая.