Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Петросян мечтает побыстрее избавиться от Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Артист хочет развестись с женой до того, как решится вопрос об имуществе

Евгений Ваганович собирается подать ходатайство о выделении бракоразводного процесса с Еленой Григорьевной в отдельное производство. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин перед предварительным заседанием суда, которое проходит сегодня. 

Он и его клиент решились на это, так как "процесс по разделу имущества затянется достаточно надолго, если стороны не достигнут мирового соглашения", пояснил юрист. "Я не уверен в том, что суд пойдет нам навстречу, потому что по каким-то причинам суд как-то критически относится и к нашим заявлениям, и к нашим ходатайствам", – сообщил Жорин журналистам.

По теме

По итогам заседания в Хамовническом суде Москвы стало известно, что ходатайство Евгения Петросяна о запросе по движению денежных средств на счетах Елены Степаненко за последние пять лет удовлетворено. Об этом также рассказал адвокат артиста.

А основное заседание суда пройдет 6 сентября, добавил Жорин.

В понедельник, 13 августа, Хамовнический районный суд рассматривал два иска о расторжении брака и разделе имущества Петросяна и Степаненко.

Адвокат артиста также пригрозил обнародовать исковое заявление Елены Григорьевны, если она продолжит утверждать, что претендует только на 57% имущества, передает корреспондент телеканала "360". Что думают по этому поводу артистка и ее представители, пока не известно.

Степаненко подала иск о разделе имущества в июле. В нем она потребовала разделить совместное с мужем имущество и передать ей 80% всех имеющихся у семьи активов.

В начале августа знаменитый юморист подал встречный иск к жене. Он просил разделить все, что они нажили в браке, поровну.

В начале прошлой недели Хамовнический суд объединил два иска в одно производство.

Ранее адвокат Петросяна Жорин говорил, что последние полгода его клиент вел переговоры с женой о разделе имущества, предлагая ей разные варианты, и ее иск стал для него неожиданностью.

До этого суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко.

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Мужа Поклонской рассекретили

Свадьбу сыграли в Крыму в узком кругу друзей и близких, почти секретном

Доллар максимально подорожает в ноябре

Сейчас причин для роста нет, но и сдавать отвоеванные позиции американская валюта не собирается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей