Артист хочет развестись с женой до того, как решится вопрос об имуществе

Евгений Ваганович собирается подать ходатайство о выделении бракоразводного процесса с Еленой Григорьевной в отдельное производство. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин перед предварительным заседанием суда, которое проходит сегодня.

Он и его клиент решились на это, так как "процесс по разделу имущества затянется достаточно надолго, если стороны не достигнут мирового соглашения", пояснил юрист. "Я не уверен в том, что суд пойдет нам навстречу, потому что по каким-то причинам суд как-то критически относится и к нашим заявлениям, и к нашим ходатайствам", – сообщил Жорин журналистам.

По итогам заседания в Хамовническом суде Москвы стало известно, что ходатайство Евгения Петросяна о запросе по движению денежных средств на счетах Елены Степаненко за последние пять лет удовлетворено. Об этом также рассказал адвокат артиста.

А основное заседание суда пройдет 6 сентября, добавил Жорин.

В понедельник, 13 августа, Хамовнический районный суд рассматривал два иска о расторжении брака и разделе имущества Петросяна и Степаненко.

Адвокат артиста также пригрозил обнародовать исковое заявление Елены Григорьевны, если она продолжит утверждать, что претендует только на 57% имущества, передает корреспондент телеканала "360". Что думают по этому поводу артистка и ее представители, пока не известно.

Степаненко подала иск о разделе имущества в июле. В нем она потребовала разделить совместное с мужем имущество и передать ей 80% всех имеющихся у семьи активов.

В начале августа знаменитый юморист подал встречный иск к жене. Он просил разделить все, что они нажили в браке, поровну.

В начале прошлой недели Хамовнический суд объединил два иска в одно производство.

Ранее адвокат Петросяна Жорин говорил, что последние полгода его клиент вел переговоры с женой о разделе имущества, предлагая ей разные варианты, и ее иск стал для него неожиданностью.

До этого суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко.