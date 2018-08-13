Петросян сделал Степаненко подарок

Евгений Ваганович отдал супруге "Дуб"

Все нажитое за 30 с лишним лет брака супруги располовинят. Единственное, что Петросян готов оставить Степаненко без дележки, так это "Дуб", рассказал адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин.

По словам его клиента, данную вещь Степаненко купила самостоятельно, не влезая в семейный бюджет. "Дуб" – это полотно, о ценности которой правозащитник промолчал.

"Елена Степаненко не может назвать общий перечень культурных ценностей, потому что она не участвовала в покупке. Евгений Ваганович все покупал сам, он коллекционер, единственную картину, которую она купила, это огромная картина под названием "Дуб". Делить с ней он картину не будет, а просто подарит", – поведал адвокат агентству городских новостей "Москва", предупредив, что, если экс-супруга юмориста не откроет дверь, он будет вынужден обратиться к приставам.

Свое намерение Жорин объяснил тем, что Степаненко все происходящее воспринимает в штыки, поэтому может не пустить его на порог. Между тем представителю Петросяна необходимо проникнуть в дом, чтобы описать имущество и подсчитать ценные вещи, которые пара приобрела в браке.

О разводе комиков заговорили 3 августа. Информатором выступила пресс-служба Хамовнического суда Москвы, которая "растрезвонила" о намечающемся заседании. Спустя 5 дней супруги вышли на контакт с прессой, которая до этого строила догадки о причинах расставания звезд. Молодая разлучница и пиар-ход – наиболее популярные варианты.

Степаненко, судя по ее заявлению, полностью полагается на волю суда. Петросян надеется разойтись, как в море корабли, тихо-мирно, желательно – полюбовно.