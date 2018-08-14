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К Петросяну залезли в постель

Евгений Петросян. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Владимир Бертов
Интимная жизнь известного артиста заинтересовала бывшую участницу "Дома-2"

Алена Водонаева захотела узнать, что вытворяет Евгений Ваганович с молодой помощницей в кровати. Лично ей это не понятно, заявила теледива.

"Что они делают, когда остаются в спальне? Пересказывают мемы из интернета?" – предположила экс-участница скандального проекта.

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Почему Петросян предпочел Степаненко молодую Брухунову, Водонаева догадывается. Но ее удивляет поведение помощницы юмориста. "Почему в 29 лет человеку так безразлична здоровая сексуальная жизнь?" – ломает голову телезвезда.

И зачем девица выбрала "пенсионера Петросяна", Водонаева никак не возьмет в толк. "Юмористы уже 15 лет не живут вместе, но Евгению Вагановичу есть кому устраивать "смехопанораму" по вечерам", – пошутила она.

Однако Алена верит, что девушка может любить артиста по-настоящему. И все же такая большая разница в возрасте не нормальная, заявила она.

"Пары, в которых один партнер молод, а другой – глубокий старик, кажутся мне неправильным и неэстетичным явлением", – отметила Водонаева.

Ранее, на прошлой неделе, стало известно о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Ходили слухи, что виновницей разлада между звезднными супругами могла стать 29-летняя помощница юмориста Татьяна Брухунова. Даже подозревали что девица беременна от артиста.

У Водонаевой есть мнение и по этому поводу. "В истории с разводом интересно, что Степаненко решила биться за наследство именно сейчас. Говорят, катализатором послужило то, что любовница Петросяна вдруг стала владелицей этих роскошных квартир. Требуя 80% имущества, Елена Григорьевна демонстрирует раздраженность ситуацией", – написала она.

Алена "согласна со словами юмориста, что добрые отношения надо сохранять". При этом она предупредила двух знаменитостей о возможных творческих проблемах.

"Их дуэт – тоже дитя, которое много лет заставляло людей смеяться. Евгений Ваганович сказал, что хочет сохранить совместное творчество "как художественную ценность". Но в погоне за материальным Петросян и Степаненко рискуют прикончить свое детище", – подчеркнула бывшая участница "Дома-2".

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Полина ДОРОЖКИНА
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