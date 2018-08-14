Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Шнуров закрутил взрывной роман

Сергей и Матильда Шнуровы. Фото: Дмитрий Серебряков/ ТАСС
Новую пассию музыканта называют бомбой

У без пяти минут холостого артиста есть подружка. Об этом рассказал бывший участник группы "Ленинград" и друг Сергея Стас Барецкий.

"Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите!" – заявил он сайту "Комсомольская правда". Но подробностей раскрывать не стал. 

По теме

Тем временем дело о разводе лидера группы "Ленинград" дошло до раздела имущества. Ситуация складывается так, что мирно Сергей и Матильда Шнуровы не расстанутся. Супруга настроена решительно – она нацелилась на 90% всего, что есть у музыканта.

Сами муж и жена при этом молчат. Исков в суд они еще не подавали. Но уже известно, что в деле о разводе примет участие "звездный" адвокат Александр Добровинский.

Пока он ничего не сказал по поводу раздела имущества пары. Также не хотят говорить об этомрузья и близкие Шнуровых.

За восемь лет брака супруги нажили немало: элитная недвижимость в центре Петербурга, квартиры и машины. В этом году Сергей занял второе место в рейтинге Forbes "50 самых богатых звезд шоу-бизнеса и спорта", ведь его годовой доход составил $13,9 миллиона.

Матильда вполне может претендовать на наибольшую часть всех этих богатств. Есть вероятность, что они ей и достанутся, рассказал Барецкий.

Да и красотка, похоже, не намерена отступать. И пока муж называет себя drunk_crucian (пьяный карась), она в соцсети поставила "говорящий" тэг – @tverdaya.

ph @tverdaya

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova)

"Сергей всегда делает широкие жесты. Он всегда все оставляет бывшим женам. Поэтому допускаю, что Матильда сможет отсудить у него столько имущества", – отметил он.

И вспомнил, как в предыдущем браке (со Светланой Костицыной)  Шнуров "мало что оформлял на себя", и с Матильдой он делал то же самое, предположил Барецкий.

По его словам, любимая кошка супругов тоже останется с Матильдой, ведь Сергей постоянно гастролирует, а жена теперь будет находиться дома чаще.

Когда-то любящие супруги нынче совсем не общаются. Они даже отписались друг от друга в Instagram и с 18 мая не реагируют на посты и фото. 

Фоторепортаж
Киркоров оказался беднее Шнурова
Александр Овечкин. Фото: GLOBAL LOOK press Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press Стас Михайлов. Фото: GLOBAL LOOK press
Дима Билан. Фото: GLOBAL LOOK press Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK press Григорий Лепс. Фото: GLOBAL LOOK press Сергей Шнуров. Фото: GLOBAL LOOK press +3
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Мужа Поклонской рассекретили

Свадьбу сыграли в Крыму в узком кругу друзей и близких, почти секретном

Умер российский посол

Скончался Андрей Будник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей