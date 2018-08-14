Шнуров закрутил взрывной роман

Новую пассию музыканта называют бомбой

У без пяти минут холостого артиста есть подружка. Об этом рассказал бывший участник группы "Ленинград" и друг Сергея Стас Барецкий.

"Сейчас у Шнурова появилась новая пассия, и это бомба, вот увидите!" – заявил он сайту "Комсомольская правда". Но подробностей раскрывать не стал.

Тем временем дело о разводе лидера группы "Ленинград" дошло до раздела имущества. Ситуация складывается так, что мирно Сергей и Матильда Шнуровы не расстанутся. Супруга настроена решительно – она нацелилась на 90% всего, что есть у музыканта.

Сами муж и жена при этом молчат. Исков в суд они еще не подавали. Но уже известно, что в деле о разводе примет участие "звездный" адвокат Александр Добровинский.

Пока он ничего не сказал по поводу раздела имущества пары. Также не хотят говорить об этомрузья и близкие Шнуровых.

За восемь лет брака супруги нажили немало: элитная недвижимость в центре Петербурга, квартиры и машины. В этом году Сергей занял второе место в рейтинге Forbes "50 самых богатых звезд шоу-бизнеса и спорта", ведь его годовой доход составил $13,9 миллиона.

Матильда вполне может претендовать на наибольшую часть всех этих богатств. Есть вероятность, что они ей и достанутся, рассказал Барецкий.

Да и красотка, похоже, не намерена отступать. И пока муж называет себя drunk_crucian (пьяный карась), она в соцсети поставила "говорящий" тэг – @tverdaya.

ph @tverdaya Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 10 Авг 2018 в 3:25 PDT

"Сергей всегда делает широкие жесты. Он всегда все оставляет бывшим женам. Поэтому допускаю, что Матильда сможет отсудить у него столько имущества", – отметил он.

И вспомнил, как в предыдущем браке (со Светланой Костицыной) Шнуров "мало что оформлял на себя", и с Матильдой он делал то же самое, предположил Барецкий.

По его словам, любимая кошка супругов тоже останется с Матильдой, ведь Сергей постоянно гастролирует, а жена теперь будет находиться дома чаще.

Когда-то любящие супруги нынче совсем не общаются. Они даже отписались друг от друга в Instagram и с 18 мая не реагируют на посты и фото.