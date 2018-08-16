Нашлось предсмертное письмо Глаголевой

Знаменитая актриса изменила судьбы многих коллег

Ее не стало ровно год назад – 16 августа 2017-го. И до сих пор ни родные, ни друзья, ни просто знакомые и даже совсем чужие тяжело переживают эту потерю. Накануне актеры, близко знавшие Веру Витальевну, поделились воспоминаниями о ней.

Алена Бабенко, впервые увидевшая Глаголеву в детстве и тогда попавшая под гипноз ее голоса, в молодости, получив предложение Веры сняться в фильме, "даже сценарий толком не смотрела, думала только о встрече с кумиром", передает StarHit. И на репетициях "напиталась ее женственностью, которая проявлялась в каждой детали: в жестах, в манере общения, в стиле".

По словам коллеги известной актрисы, та была чрезвычайно внимательна к семье и всегда, несмотря на занятость, находила на нее время. Однажды пример такого отношения Глаголевой к родным вдохновил и Бабенко на подобное.

Марина Могилевская почти 15 лет была одной из ближайших подруг Веры Глаголевой. Она рассказала, что актриса "всегда умела оказаться рядом, когда кому-то трудно". И добавила, что ее поздняя беременность благодаря такой чуткой и заботливой приятельнице в ее жизни "стала самым интересным периодом".

Глаголева водила Могилевскую и на концерты Жванецкого, и на Спивакова, и на вечера поэзии… А когда у той родилась дочь Вера, "любила дарить ей красивые вещи", в которых девочка ходит до сих пор.

Любила Вера Витальевна и просвещать подруг – советовала, какие почитать книги, какие посмотреть фильмы. И близким ее очень не хватает.

Марина часто открывает почту, в которой много интересных статей, присланных Верой и потом часами обсуждаемых обеими по телефону .

А за два дня до того, как Глаголева умерла, она отправила подруге на электронную почту письмо "с традиционной припиской: "Обязательно посмотри!". В нем она указала ссылку на фильм молодого режиссера Эдуарда Бордукова "Коробка".

"Вера до последнего не теряла интерес к тому, что происходит вокруг. Ее место в моей жизни теперь пустует, и вряд ли его кто-то займет", – подчеркнула Марина Могилевская.