Блондинка в шоколаде продолжает поражать воображение поклонников

Ксюша показалась в новом облике. На этот раз она была одета. Только вот наряд светской львицы вызвал ураган эмоций в Сети.

Итак, на фото, опубликованном в Instagram несколько часов назад, Собчак предстала лежащей на огромном серебристом шаре в снежно-белом платье и фате.

Чего только не передумали подписчики, и неспроста, ведь подпись под кадром вызывает много вопросов. "Пришло время перемен! Готовлюсь!" – объявила Ксюша. И понеслось.

Одни хотели узнать, что происходит. И забросали блондинку вопросами "Снова замуж?", "Венчание?", "Шо, опять?". А потом предупредили: "Завтра во всех изданиях напишут, что Вы вышли замуж".

"Неожиданное решение Ксюша, как всегда удивляете", "Ксения жжет не по-детски", "Ксюнь, может и на солнце панамку стоит одевать,а?" – отметили в это время другие.

Третьи съязвили: "И это хотело быть президентом?!", "Тетка дурью мается. Это ничего, но за державу обидно!", "Жириновский в панике пошел резать вены, надев дешевый портфель с надписью ЛДПР после этой публикации".

Все вопросы и сомнения попыталась развеять одна из подписчиц. "У ее подруги годовщина свадьба, она всех подружек одела в невест, прикол такой", – пояснила она. И обратилась к остальным с просьбой быть добрее.

Но шквал негатива только нарастал. Особо недовольные разнесли Собчак в пух и прах.

"Вечный клоун, и грима не нужно особого", "С ума сошла бабка", "Совсем крышу сносит! Баба не знает, чем бы все еще удивить, вот с жиру и бесится". "Вот вешалка, капрон нацепила", "Чучело-мяучело", "Какая мерзкая, даже в таком платье", "На шару на шаре", "Не иначе как позвали на очередное гавноднищенское шоу", – подлили яду злопыхатели.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Авг 2018 в 1:11 PDT

При этом некто даже припомнил ей предыдущий пост. "Фата – это символ невинности и чистоты. Сними Ксюха и не позорься. Продолжай в бикини рассекать. Это твой стиль", – призвал фолловер.

Судя по количеству и содержанию комментариев, "лавры" Анастасией Волочковой скоро перейдут к Ксении Собчак. Вот уже и шпагат был, и обнаженка, и эротика с бодуна...