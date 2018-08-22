Раскрылась страшная тайна Бузовой

Телеведущую и артистку вывели на чистую воду. А сама она рассказала о сексе и призналась в любви к геям

Ольга выступает в образе глупой красотки только на экране. На самом деле она умная и расчетливая. Об этом рассказала бывшая пиар-агент звезды.

Они три года работали вместе. "За этот период я четко поняла: это женщина с раздвоением личности, и этот диагноз она обрела целенаправленно", – сообщила пиар-агент телеканалу "360".

По ее словам, "дуры не рубят миллионы". Экс-пиарщица также добавила: "Бузова обманула всю Россию, играя в блондинку без мозгов. Она глупа только в эфирное время".

К примеру, идею о любовных отношениях с участником "Дома-2" Романом Гриценко Ольга не обсуждала с редакторами передачи, прописывающими все роли и ходы. И благодаря личной инициативе Бузовой рейтинг эфиров удалось заметно повысить.

И вообще артистка создает вокруг себя все возможные информационные поводы, отметила бывшая пиар-агент. И это приносит ей огромный доход.

Одна только официальная зарплата Ольги как ведущей скандальной телестройки составляет 380 тыс. руб.. в то время как остальные ведущие "Дома-2" получают меньше 100 тысяч. Другие доходы Бузова делит с "ТНТ", в том числе и прибыль от рекламы в Instagram, уточнила экс-пиарщица.

Большую удачу предприимчивой красотке принес уход Ксении Собчак из "Дома-2". Она поставила условие руководству ТНТ - или станет главным лицом проекта, или покинет ее. И ультиматум сработал, так как лишиться сразу двух символов шоу не могло. А "сейчас в Олю вкладывают спонсорские деньги канала и получают прибыль в двойном размере", заключила бывшая пиар-агент.

Сама же Бузова тоже не молчит. В преддверии выхода своего нового шоу, которое стартует на "ТНТ" в конце этой недели, она призналась, что готова к интимным отношениям с участниками шоу и "никаких рамок" для себя не ставит.

А потом добавила, что испытывает особые чувства к представителям секс-меньшинств. "Я их очень люблю и даю концерты в этих местах. Они меня тоже любят и любят мою музыку", – отметила певица.

Между тем телероект "Замуж за Бузову", хотя еще не начался, уже набрал популярность. Даже бывший муж Бузовой позвал всю семью посмотреть, как звезде "Дома-2" найдут жениха, отмечает URA.RU.











