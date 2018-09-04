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Ротару потянули в грязный скандал

София Ротару. Фото ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков
продолжениеБлизкие прощались с Кобзоном тайно
Известная артистка не приехала на похороны Иосифа Кобзона

И публично София Михайловна никак не отреагировала на большую потерю для российского искусства. Теперь в Сети бурно осуждают такое ее поведение. 

Артистка опубликовала в соцсети новое фото. Увидев его, поклонники отметили, как прекрасно она выглядит. "Красавица, София Михайловна!" Вы чудесная!", "Здоровья Вам, София Михайловна!", "Красотка наша! Любимое Солнышко!" – засыпали они ее комплиментами и пожеланиями.

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Однако нашлись и злопыхатели. Они ядовито спросили, почему Ротару не было на похоронах Кобзона. А потом заявили, что она, мол, наплевала на Иосифа Давыдовича, никак не отреагировав на его смерть.

"Вам удалось попасть на похороны Иосифа Кобзона?", "Не приехав на похороны Кобзона, потеряла всякое уважение", – пытались они втянуть Софию Михайловну в неприятную историю. А она проигнорировала все эти выпады, что стало достойным ответом недругам. 

При этом Ротару совсем не осталась безучастной. Она разместила на своей странице в Instagram два фото, на которых они вдвоем с Кобзоном, и подписала их словами сдержанной скорби.

"Светлая память Великому человеку. Приносим соболезнования родным и близким", – отметила София Михайловна в день смерти Иосифа Давыдовича. И тогда же добавила: "Светлая память".

Ее поддержали большинство подписчиков. "Легенда... Эпоха... Скорбим... Светлая память", "очень больно", "Искренние соболезнования родным и близким Иосифа Давыдовича! Вечная и светлая память нашему Великому Иосифу Давыдовичу! Невосполнимая потеря и утрата нашего любимого певца – мэтра эстрады. Его голос на века останется в нашей памяти!" – отозвались на пост артистки фолловеры.

Но не всех пользователей соцсетей это устроило. Они ждали, что певица приедет в Москву и лично простится с коллегой и другом. А когда этого не случилось, поползли слухи.

Кое-кто даже заговорил о проявлении личной неприязни Ротару к российскому шоу-бизнесу. Но у подобных заявлений нет никаких доказательств: София Михайловна всегда этично относится к коллегам и резких высказываний себе не позволяет.

Фоторепортаж
Кобзона проводили в последний путь
Надежда Бабкина. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Меладзе. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Максим Галкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Наташа Королева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и Валентина Терешкова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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