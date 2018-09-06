Артистку тревожит серьезная проблема

Певица Юлия Самойлова объявила, что уезжает из России, чтобы помочь больной девочке.

"Я готова эмигрировать из России в Европу – это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу", – рассказала Юлия в опубликованном в Instagram ролике.

По словам Самойловой, в нашей стране бывает сложно получить некоторые необходимые лекарства, поэтому семьи готовы бросить все и улететь. Юлия попросила своих подписчиков поддержать обращение в комитет Госдумы о допуске необходимых медикаментов в Россию.

"Надеюсь, мои слова и мой пример позволили чуточку "выдохнуть" и поверить в будущее, ведь с нашими особенностями здоровья без веры в себя и своих близких попросту никуда", – подчеркнула певица.

Ранее СМИ сообщили о том, что Самойлова якобы покидает Россию. Это решение вызвало шквал негативных комментариев в адрес артистки, однако теперь выясняется, что провокационное заявление Юлия сделала с благородной целью.

В комментариях к посту поклонники звезды поддержали ее: "Юленька Вы Человечище!!! Спасибо,что Вы есть", "Юля для привлечения внимания это сделала можно сказать грудь подставила что бы спасти этих малышей" , "слава Богу, что хоть кто-то услышал о чем Юля говорит. Спасибо Вам" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).