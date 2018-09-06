Самойлова объяснила слова об эмиграции
Певица Юлия Самойлова объявила, что уезжает из России, чтобы помочь больной девочке.
"Я готова эмигрировать из России в Европу – это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу", – рассказала Юлия в опубликованном в Instagram ролике.
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По следам проекта ДНК на НТВ. Сложная ситуация одной необычной семьи стала темой недавнего эфира телеканала. Была приглашена на съемки, где и познакомилась с еще одними смелыми родителями. Надеюсь, мои слова и мой пример позволили чуточку «выдохнуть» и поверить в будущее, ведь с нашими особенностями здоровья без веры в себя и своих близких попросту никуда. Без лишних слов, нужна помощь маленькой крошке. Девочка с диагнозом СМА нуждается в дорогостоящих лекарствах, лечении и внимательном уходе. Прошу присоединиться, кто сможет, и шаг за шагом вместе подарим шанс на будущее маленькому человечку. КАРТА СБЕРБАНК: 4276 7217 7660 2492 ДЛЯ РУБЛЁВЫХ ПЕРЕВОДОВ: Получатель: Бородулина Светлана Михайловна Счёт получателя: 40817810372003211778 Банк получателя: Челябинское отделение N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск ИНН Банка получателя: 7707083893 БИК Банка получателя: 047501602 Корреспондентский счёт: 30101810700000000602 Код подразделения банка по месту ведения счёта карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк): 1685970268 Адрес подразделения Банка по месту ведения счёта карты: г. Челябинск, ул. ЧичеринаБ 33б ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ: Получатель: BORODULINA SVETLANA MIKHAILOVNA Счёт получателя: 40817810372003211778 Наименование банка получателя и адрес: SBERBANK (URALSKY HEAD OFFICE) EKATERINBURG RUSSIAN FEDERATION SWIFT-код: SABRRUMMEA1 Код подразделения банка по месту ведения счёта карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк): 1685970268 #благотворительность #поможемвсеммиром #мывместе #обращение #госдума #юлиясамойлова #juliasamoylova #лекарства #медикаменты #минздрав #решаемпроблему #серьезныйвопрос
По словам Самойловой, в нашей стране бывает сложно получить некоторые необходимые лекарства, поэтому семьи готовы бросить все и улететь. Юлия попросила своих подписчиков поддержать обращение в комитет Госдумы о допуске необходимых медикаментов в Россию.
"Надеюсь, мои слова и мой пример позволили чуточку "выдохнуть" и поверить в будущее, ведь с нашими особенностями здоровья без веры в себя и своих близких попросту никуда", – подчеркнула певица.
Ранее СМИ сообщили о том, что Самойлова якобы покидает Россию. Это решение вызвало шквал негативных комментариев в адрес артистки, однако теперь выясняется, что провокационное заявление Юлия сделала с благородной целью.
В комментариях к посту поклонники звезды поддержали ее: "Юленька Вы Человечище!!! Спасибо,что Вы есть", "Юля для привлечения внимания это сделала можно сказать грудь подставила что бы спасти этих малышей" , "слава Богу, что хоть кто-то услышал о чем Юля говорит. Спасибо Вам" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
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