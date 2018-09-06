Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Самойлова объяснила слова об эмиграции

Юлия Самойлова. Кадр 1tv.ru
Артистку тревожит серьезная проблема

Певица Юлия Самойлова объявила, что уезжает из России, чтобы помочь больной девочке. 

"Я готова эмигрировать из России в Европу – это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу", – рассказала Юлия в опубликованном в Instagram ролике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

По следам проекта ДНК на НТВ. Сложная ситуация одной необычной семьи стала темой недавнего эфира телеканала. Была приглашена на съемки, где и познакомилась с еще одними смелыми родителями. Надеюсь, мои слова и мой пример позволили чуточку «выдохнуть» и поверить в будущее, ведь с нашими особенностями здоровья без веры в себя и своих близких попросту никуда. Без лишних слов, нужна помощь маленькой крошке. Девочка с диагнозом СМА нуждается в дорогостоящих лекарствах, лечении и внимательном уходе. Прошу присоединиться, кто сможет, и шаг за шагом вместе подарим шанс на будущее маленькому человечку. КАРТА СБЕРБАНК: 4276 7217 7660 2492 ДЛЯ РУБЛЁВЫХ ПЕРЕВОДОВ: Получатель: Бородулина Светлана Михайловна Счёт получателя: 40817810372003211778 Банк получателя: Челябинское отделение N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск ИНН Банка получателя: 7707083893 БИК Банка получателя: 047501602 Корреспондентский счёт: 30101810700000000602 Код подразделения банка по месту ведения счёта карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк): 1685970268 Адрес подразделения Банка по месту ведения счёта карты: г. Челябинск, ул. ЧичеринаБ 33б ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ: Получатель: BORODULINA SVETLANA MIKHAILOVNA Счёт получателя: 40817810372003211778 Наименование банка получателя и адрес: SBERBANK (URALSKY HEAD OFFICE) EKATERINBURG RUSSIAN FEDERATION SWIFT-код: SABRRUMMEA1 Код подразделения банка по месту ведения счёта карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк): 1685970268 #благотворительность #поможемвсеммиром #мывместе #обращение #госдума #юлиясамойлова #juliasamoylova #лекарства #медикаменты #минздрав #решаемпроблему #серьезныйвопрос

По теме

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)

По словам Самойловой, в нашей стране бывает сложно получить некоторые необходимые лекарства, поэтому семьи готовы бросить все и улететь. Юлия попросила своих подписчиков поддержать обращение в комитет Госдумы о допуске необходимых медикаментов в Россию.

"Надеюсь, мои слова и мой пример позволили чуточку "выдохнуть" и поверить в будущее, ведь с нашими особенностями здоровья без веры в себя и своих близких попросту никуда", – подчеркнула певица.

Ранее СМИ сообщили о том, что Самойлова якобы покидает Россию. Это решение вызвало шквал негативных комментариев в адрес артистки, однако теперь выясняется, что провокационное заявление Юлия сделала с благородной целью.

В комментариях к посту поклонники звезды поддержали ее: "Юленька Вы Человечище!!! Спасибо,что Вы есть", "Юля для привлечения внимания это сделала можно сказать грудь подставила что бы спасти этих малышей" , "слава Богу, что хоть кто-то услышал о чем Юля говорит. Спасибо Вам" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы назвали главную причину потери Крыма

В Киеве признали, что жители полуострова не хотят возвращаться обратно

Шведы закроют "Северный поток - 2"

В Стокгольме считают российский проект угрозой для безопасности страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей