Лорак спела о своей боли
Сейчас Ани находится в Сочи на конкурсе "Новая волна". Там в один из дней она исполнила давний хит, слова которого можно назвать пророческими для нее. А потом артистка выложила в Instagram три фото того выступления.
"Именно с песней #БожеМой я победила в конкурсе "Утренняя звезда". Сегодня она обрела новое звучание в шоу DIVA. Смысл, вся гамма чувств актуальна как никогда", – подписала Лорак снимки.
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Поклонники певицы задумались, не намекает ли она на разлад в отношениях с мужем. Ведь сама назвала актуальными слова текста песни.
"Я не знала правды, верила слепо", "Дай мне, бог, превозмочь эту боль", "Что же это, что творится, не знаю. Где ответы брать, я не понимаю", – эмоционально пела Ани со сцены.
Фанаты были покорены и наградили любимицу комплиментами.
"Самое трогательное выступление. До дрожи и до слез", "Это было невероятное исполнение. Тронуло до глубины души", "Так красиво, так душевно. До мурашек". "Не спела, а прожила песню... Браво, Каролина!", "Сочно, мощно", "Очень проникновенно!" – откликнулись они.
Заметили почитатели таланта артистки и "грусть в глазах" у нее. Некоторые решили, что песня выбрана не случайно, а из-за того, что переживает Лорак в последнее время. Только им не ясно, простила Ани Мурата или нет. Об этом фолловеры продолжают рассуждать на просторах Сети.
Нашлись и злопыхатели. Они съязвили: "Это чтоб все пожалели?", "Пиар все, пиар даже на собственных проблемах", " Когда новыми песнями репертуар не пополняешь, приходиться переделывать старые? Застой в творчестве?", "Что-то вид несвежий! Так и хочется вам отправить стакан апельсинового сока.отдохните."
Почти целый месяц одной из самых обсуждаемых новостей российского шоу-бизнесе стала якобы измена мужаа Ани Лорак. Мурат Налчаджиоглу развлекался с киевской тусовщицей Яной в караоке, в то время как его жена была на гастролях. А когда об этом заговорили, певица отделывалась туманными комментариями, а ее муж заявил, что все на самом деле не так, как было представлено.
В День знаний 1 сентября Ани и Мурат, которых на словах уже чуть ли не развели, пришли на школьную линейку к дочке Софи. Потом артистка улетела в Сочи на "Новую волну".
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