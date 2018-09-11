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В Незалежной вылили яд на день рождения Кобзона

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov/ Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov/
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov/ Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov/ Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov/
Изощренные украинцы по-своему отметили 81-летие артиста – написали мерзости

Пресса и некоторые граждане соседней страны прямо взбесились. Сначала они сообщили о том, что российские СМИ "устроили массовую скорбь по случаю дня рождения скандального советского певца", а потом вылили на страницы изданий, сайтов и соцсетей весь свой яд.

Дошло до мерзости. "Август, не останавливайся!" – нацарапал один интернет-пользователь. По мнению издания, которое это процитировало, он "имел в виду то, что в последний месяц лета скончались украинофобы Иосиф Кобзон и "лидер ДНР" Александр Захарченко".

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Даже новость о госпитализации Никиты Михалкова цинично приплели к сегодняшней дате. "Просто Кобзону в аду скучно. Захарченко не развлекает", – добавил другой.

А третий язвительно подытожил: "Русский мир зовет". И то же СМИ припомнило знаменитому актеру и режиссеру, что он "не раз выступал в поддержку аннексии Крыма".

И много чего еще понаписали незалежные, добавив скабрезные фото. Да только все эти гадости не смогут очернить светлую память о талантливом певце и достойном гражданине. 

А все попытки отыскать побольше негатива в соцсетях закончились полным провалом. Поэтому и осталось ненавистникам лишь цитировать российскую прессу. А она посвятила сегодня Кобзону много страниц. 

Одни СМИ опубликовали интервью с ним, в которых снова всплыли интересные детали из жизни артиста. Другие поместили рассказы его учителей, которые говорили об Иосифе Давыдовиче с ностальгией.

Да и в Сети исполнителя не только поздравили с днем рождения, но и отметили, что память о нем бессмертна. "Он покорил слушателей своей неповторимой манерой, глубоким голосом и песнями композиторов, которые писали их именно "под него", – написал Коновалов Андрей в Twitter.

Другой пользователь напомнил, где родился певец. И призвал: "Почтим память прославленного земляка!"

Сегодня Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год. Не дожил великий артист до этой даты, он умер 30 августа. Но в России и на той же Украине любят певца и тепло вспоминают о нем многие.

Фоторепортаж
Кобзона проводили в последний путь
Надежда Бабкина. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Меладзе. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Максим Галкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Наташа Королева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и Валентина Терешкова. Фото: Михаил Метцель/ТАСС Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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