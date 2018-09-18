Собчак приписали позорный роман

У светской львицы нашли очередной порок

Несколько часов назад Ксения опубликовала в соцсети новый снимок. И вряд ли ожидала такой реакции на него. Впрочем, ей не привыкать.

На фото Собчак прижала к груди незнакомую молодую женщину. При этом обе мило улыбаются, а рука светской львицы лежит на груди подруги.

"Дождалась! Уже завтра по совету любимой @olololnew иду в @beliysad к остеопату Томасу Андерсену. Оксана впервые познакомилась со специалистом на курорте Chiva-Som и осталась под настолько сильным впечатлением, что привезла мастера в Москву", – сообщила теледива под фото в Instagram. И посоветовала поспешить записаться, так как "свободных мест уже нет".

Казалось бы, ничего странного. Однако у подписчиков Ксении иное мнение. Они развернули настоящий диспут на ее странице, причем не церемонились.

"Любишь ее?", Собчак, а че ты ее за грудь гладишь?", "...игрища – предвестник революции?" – язвительно спросили у блондинки одни. А другие сразу, не задумываясь, припечатали, назвав обеих дамочек приверженками нетрадиционной сексуальной ориентации.

Некоторые привычно затронули прошлое участие теледивы в выборах президента. А иные порассуждали о здоровье, и снова в неприятном для Собчак ключе.

"Сначала ты стоишь беременная на голове, а потом идешь (бежишь) к остеопату. Где логика?", "Молодая девица, вагоны не грузит, у станка не стоит, как прачка над корытом в позе зю не зависает. а посмотришь рекламу – и спина, и голова, и ухо, и пятая точка... все болит!" – упрекали такие.

И среди всего этого негатива комплиментов почти не найти. Тревожный звоночек, Ксения Анатольевна...