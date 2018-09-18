Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Собчак приписали позорный роман

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Stanislav Zhdanov
У светской львицы нашли очередной порок

Несколько часов назад Ксения опубликовала в соцсети новый снимок. И вряд ли ожидала такой реакции на него. Впрочем, ей не привыкать.

На фото Собчак прижала к груди незнакомую молодую женщину. При этом обе мило улыбаются, а рука светской львицы лежит на груди подруги.

По теме

"Дождалась! Уже завтра по совету любимой @olololnew иду в @beliysad к остеопату Томасу Андерсену. Оксана впервые познакомилась со специалистом на курорте Chiva-Som и осталась под настолько сильным впечатлением, что привезла мастера в Москву", – сообщила теледива под фото в Instagram. И посоветовала поспешить записаться, так как "свободных мест уже нет".

Казалось бы, ничего странного. Однако у подписчиков Ксении иное мнение. Они развернули настоящий диспут на ее странице, причем не церемонились.

"Любишь ее?", Собчак, а че ты ее за грудь гладишь?", "...игрища – предвестник революции?" – язвительно спросили у блондинки одни. А другие сразу, не задумываясь, припечатали, назвав обеих дамочек приверженками нетрадиционной сексуальной ориентации.

Некоторые привычно затронули прошлое участие теледивы в выборах президента. А иные порассуждали о здоровье, и снова в неприятном для Собчак ключе.

"Сначала ты стоишь беременная на голове, а потом идешь (бежишь) к остеопату. Где логика?", "Молодая девица, вагоны не грузит, у станка не стоит, как прачка над корытом в позе зю не зависает. а посмотришь рекламу – и спина, и голова, и ухо, и пятая точка... все болит!" – упрекали такие.

И среди всего этого негатива комплиментов почти не найти. Тревожный звоночек, Ксения Анатольевна...

Фоторепортаж
Собчак просила подписаться за нее
Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера"
Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера" Фото: пресс-служба "Геликон-опера" +3
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Израиль отказался отвечать за сбитый Ил-20

Власти ближневосточной страны никак не комментируют инцидент

США задавят санкциями "Северный поток-2"

Новый пакет ограничений ударит по энергетическому сектору РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей