Караченцов завещал все сыну

Бумаги оформили незадолго до смерти

Когда Николай Караченцов попал в больницу с воспалением легких, то они вместе с женой сразу уладили вопрос, кому из близких отойдет его наследство. Причины для спешного решения были, ведь борьба с раком отняла у актера слишком много сил, и осложнения могли стать фатальными. К сожалению, так и вышло.

По словам вдовы актера Людмилы Пургиной, Николай сам захотел разобраться с судьбой наследства, потому что боялся не успеть этого сделать, будто предчувствуя скорую кончину.

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"Он когда только сюда лег, он завещание оформил сразу же на сына. Потому что понял, что это может быть…может быть, как Господь решит", – приводит слова Людмилы "Российский диалог".

Сбережений у супругов практически не осталось. Все деньги ушли на долгое лечение и восстановление Караченцова, которое длилось более 13 лет. Но зато актер оставил после себя дорогую недвижимость. Как пишут "7 дней", Караченцов владел элитной квартирой в центре Москвы, загородным домом в Подмосковье и особняков в Болгарии.

Николай Караченцов умер 26 октября в Москве в результате отказа почек. Сегодня, 27 октября, ему исполнилось бы