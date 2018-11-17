Всплыли подробности смерти певца Осина

Автор хита "Плачет девочка в автомате" умирал в одиночестве

По предварительным данным, Евгений Осин скончался в Москве , в своей квартире. Об этом сообщил его концертный директор Александр Сидоренко, пишет "Звезда".

Источники пояснили, что причиной смерти артиста стала остановка сердца, передает телеграмм-паблик Mash.

Последний год жизни стал для певца настоящим испытанием – он то лечился от алкогольной зависимости, то страдал от беспробудного пьянства. В СМИ появлялись статьи, в которых говорилось о том, что Евгений Осин почти ушел от нормальной жизни: он сидит затворником дома, изредка покидая его ради бутылочки крепкого.