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В школе Табакова нашли мертвеца

Олег Табаков. Фото: www.globallookpress.com
Причина, по которой скончалась неизвестная женщина, не названа

Ее труп обнаружили в комнате воспитателей Московской школы Олега Табакова. Предполагается, что смерть женщины наступила от остановки сердца.

Признаков насильственной смерти на теле не нашли, рассказал агентству городских новостей "Москва" сотрудник полиции.

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Расследуются детали и обстоятельства случившегося. Устанавливаются причины.

Учебное заведение, названное именем известного актера и режиссера, находится на улице Чаплыгина. После смерти Табакова его худруком стал ученик Олега Павловича – Владимир Машков.

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Ради успеха Табаков шел на все
Кадр youtube.com Олег Табаков. Кадр из фильма &amp;#34;12 стульев&amp;#34; Кадры из фильма &amp;#34;Двенадцать стульев&amp;#34;
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Полина ДОРОЖКИНА
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