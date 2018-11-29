В школе Табакова нашли мертвеца

Нибиру
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Ее труп обнаружили в комнате воспитателей Московской школы Олега Табакова. Предполагается, что смерть женщины наступила от остановки сердца.
Признаков насильственной смерти на теле не нашли, рассказал агентству городских новостей "Москва" сотрудник полиции.
Расследуются детали и обстоятельства случившегося. Устанавливаются причины.
Учебное заведение, названное именем известного актера и режиссера, находится на улице Чаплыгина. После смерти Табакова его худруком стал ученик Олега Павловича – Владимир Машков.
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