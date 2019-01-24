Бузова сделала из Борисовой наркоманку

Телеведущая выступила с заявлением

Дана Борисова объявила, что намерена показать, какой наркоманкой она была. К такому решению ее толкнула Ольга Бузова.

В последнее время Дана Борисова появляется на телеэкранах не в роли ведущей, а как участница различных ток-шоу. Гламурной блондинке всегда есть что сказать, какой бы темы передача ни касалась. Однако на одних шоу далеко не уедешь, поэтому Дана решила реализовать себя и в музыке.

Нет, Борисова не собирается записывать хит, а вот поучаствовать в съемках – с удовольствием. Телеведущей предложила сотрудничество звезда скандально известного реалити-шоу Ольга Бузова. Поющая ведущая предложила телеблондинке сыграть роль наркоманки, и та согласилась.

"Доброго дня, мои дорогие ,а я тем временем выбираю Платья для съемок в новом клипе @buzova86 Да ,в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашенной звезды ☺, и буду играть свою самую любимую роль , отрицательного персонажа ,тусовщицы и зависимой нарк ..ки ,какой я была до реабилитации Клип обречен на успех ,по-моему А что ,я за правду" – объявила Дана Борисова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики с энтузиазмом восприняли новость. Можно не сомневаться, что из коллаборации Ольги Бузовой и Даны Борисовой выйдет настоящий хит. "Успехов вам Ждем премьеры клипа!", "Ай-да красавица, Я уважаю и люблю эту красавицу она без не какой лжы, остается сама-самой, Даночка ты героиня которая умеет признавать свои упущение, ЛЮБОЙ человек может оказаться в этой сковородке где жарятся, парятся наркотики. Не каждый может выйти или выволится с этой сковороды а Даночка сделала это, вот почему я считаю ее героиней. Дай Бог тебе здоровье счастья любви и всего самого наилучшего! Самое истинное в характере качество у Даночки это призновать свои ошибки за что я ее еще больше люблю. Даночка ты которая погасла а потом зажглась еще ярче", – высказались восхищенные поклонники.

Напомним, что несколько лет назад Дана Борисова была обманом доставлена в Таиланд, где проходила реабилитацию после вскрывшихся данных о пристрастии телеведущей к запрещенным препаратам и алкоголю. Тревогу забила мать Даны. Ей пришлось появиться на телешоу Андрея Малахова, чтобы повлиять на ситуацию.