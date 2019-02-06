"Децл жив": в Сети появился клип рэпера

Фанаты уверены, что исполнитель инсценировал свою смерть

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, скончавшийся 3 февраля, не успел продемонстрировать своим поклонникам то, над чем работал в последнее время. Однако близкие артиста опубликовали на канале YouТube его экспериментальное видео.

Ролик Inferno должен был стать частью саундтрека к фильму. В этом треке, который рэпер хотел включить в альбом "Метемпсихоз", то есть реинкарнация, он выступил в качестве композитора.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев ранее загрузить тизер",

– говорится в сообщении к посту.

Поклонники рэпера в комментариях к клипу посетовали на то, что Децлу "пришлось умереть", чтобы достучаться до людей.

"Вроде никогда не пересекались, но как будто умер близкий человек. Так горько", "Ты жив, пока живо твое творчество", "Как жаль, что уходят молодые, творческие люди так рано", "Талантливый, воспитанный мальчик, который смог отказаться от денег и славы, чтобы не ранить свою мать!", "Все успел сделать, сказал все, что хотел сказать, остался верен себе", – поделились своими переживаниями шокированные смертью артиста его фанаты.

Многие пользователи Сети уверены, что Децл на самом деле жив. В одном из своих интервью Толмацкий отмечал, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Некоторые поклонники считают, что рэпер так и сделал, устроив себе метемпсихоз – повторное воплощение.

Децл, не жаловавшийся на плохое самочувствие, умер от остановки сердца 3 февраля сразу после концерта в Ижевске. Врачи, приехавшие за 5 минут, полчаса пытались спасти артиста. Медики пока так и не установили причину, по которой Толмацкому стало плохо. По словам очевидцев, он был трезв в тот вечер.

Церемония прощания с Децлом, как передает "Газета.ру", проходит в Москве 6 февраля в морге Центральной клинической больницы Управделами российского президента.