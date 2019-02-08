Юрский играл через боль

Легендарный актер не хотел признаваться в проблемах со здоровьем своим поклонникам

Сергей Юрский, умерший 8 февраля, до последнего момента активно гастролировал со спектаклями, несмотря на почтенный возраст. Бросать работу в последние годы жизни режиссер Театра имени Моссовета не хотел даже из-за плохого самочувствия.

Иногда Сергей Юрьевич устраивал творческие вечера в разных городах России, радуя этим своих поклонников. В конце декабря 2018-го мэтр не на шутку обеспокоил преданных фанатов. В СМИ появились сообщения о том, что он был экстренно госпитализирован с воспалением.

Говорили, что врачи положили Юрского в инфекционное отделение одной из столичных клиник. Правда, в театре тогда опровергли эту информацию, заявив, что актер нормально себя чувствовал и просто проходил профилактическое обследование.

А между тем журналисты выяснили, что жизнь народного артиста тогда висела на волоске. Родственники не сразу поняли, что он серьезно болен, – обычной, на первый взгляд, сыпи никто не придал значения. Когда у Юрского началась рвота, поднялась температура и давление под 200, то ему срочно вызвали "скорую", которая поставила диагноз – "рожа". Эту болезнь провоцируют стрептококки группы А.

Тогда медики стабилизировали состояние актера, но беспокоились из-за возможных рецидивов. Впрочем, родные мэтра не стали комментировать эту информацию. В начале февраля театру пришлось отменить два спектакля Юрского в связи с болезнью. Видимо, ему резко стало хуже. Актер ушел из жизни 8 февраля.

Юрский работал в Театре имени Моссовета с 1978 года. Он снялся во многих знаменитых фильмах, например, "Человек ниоткуда", "Золотой теленок" и "Место встречи изменить нельзя".