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"С ноги, вот так вот метко": Борисову покалечила дочь

Дана Борисова. Фото: instagram.com/danaborisova_official
После нападения на телеведущую наследница сбежала

Недавняя идиллия в отношениях с дочкой у Даны Борисовой закончилась. Полина ударила мать, причем настолько сильно, что та едва не лишилась чувств.

"Я вызвала неотложку. Они говорят, давайте зафиксируем побои, надо вызывать полицию, потому что у меня гематома там. На ребре ушиб. Ну и плюс боли, давление поднялось от переживаний",

– рассказала телеведущая, передает "Пятый канал".

Стражей порядка женщина вызывать не стала. А дочка убежала к отцу. 

Размолвка с наследницей произошла не в один миг. В последнее время девочка стала груба с мамой и бабушкой, ругалась матом, отказывалась делать уроки. И Дана стала принимать меры.

Она "вырубила в квартире вай-фай, поменяла пароль и мобильную связь на телефоне отключила", а также ограничила дочь в деньгах. "Раньше она получала тысячу рублей в день. Я же назначила 200 рублей, и ничего лишнего", – сообщила Борисова.

Полина в ответ вела себя еще более вызывающе. Мать продолжала попытки по-прежнему перевоспитать ее, и дочка напала на нее.

"С ноги, вот так вот метко, ударяет меня в грудину. Просто такой был мощный и сильный удар, а главное меткий, я не рассчитала. Согнулась в три погибели, дышать не могу. Очень сильный был удар",

– отметила Дана. Однако все же она пробовала помириться с дочерью. Уже на следующий после ЧП день телеведущая встретилась с наследницей в кафе.

На просьбу матери убрать телефон и серьезно поговорить, дочка послала ее. Мало того, "дальше шикарная фраза", которую женщина не может забыть: "Шурыгина прославилась тем, что ее изнасиловали, а ты тем, что ты наркоманка". Борисова впала "в состояние аффекта", даже попыталась дать дочери пощечину, но та увернулась.

Мать запретила Полине возвращаться, пока она не извинится. Но прошло больше недели, а девочка по-прежнему живет у отца.

Несколько дней назад Дану вызвали в органы опеки. Кроме специалистов соцзащиты, с ней встретились детский психолог и Полина с отцом. После этой беседы телеведущая была очень подавлена, но, несмотря на обиду, позвонила дочери еще раз. Однако та снова обматерила ее. 

Полина живет у отца и о примирении с мамой вряд ли думает. Наверное, не зная, как ей быть, Борисова пошла в храм и попросила бога помочь ей "воссоединиться с доченькой".

Фоторепортаж
Дана Борисова похвасталась новым избранником
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Полина ДОРОЖКИНА
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