Соседи певицы по даче в Крыму забили тревогу

Вот уже пять лет великая артистка СНГ София Ротару не появлялась в своем роскошном доме неподалеку от Ялты. Соседи певицы всерьез обеспокоились. Ведь последний раз они ее видели на церемонии прощания с общим знакомым.

По слухам, элитный особняк под Ялтой подарил Софии Михайловне сын. Она любила это место и проводила здесь много времени. Соседи вспоминают, что тогда Ротару была общительной, никогда не "звездилась" и много общалась с ними. Даже жаловалась на неурожай, щедро раздавала выращенные на грядке овощи и была на похоронах у одного из знакомых.

Некоторые уверяли, что артистка даже пожертвовала часть своих заработанных денег на ремонт дороги в этом населенном пункте. Раньше она праздновала в этом особняке каждый свой день рождения, а сейчас там не появляется...

Ранее некоторые уверяли, что Ротару отказалась от Крыма насовсем. Ведь свой роскошный отель на полуострове она тоже забросила.

Ушедший 2018 г. стал для Софии Ротару знаковым, если не сказать роковым. Артистка сначала загремела в больницу: ее увезли на "скорой" с концерта в Уфе, а после была вынуждена на неопределенное время отказаться от концертов в России.

