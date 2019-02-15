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Машков отказался сниматься

Владимир Машков. Фото: www.globallookpress.com
Известный артист сделал сенсационное заявление

Зрители в отчаянии: Владимир Машков сообщил, что уходит из кино. Он собирается с головой погрузиться в другое творчество, которым также занимается давно. Теперь на первом месте у него театр.

При этом в нынешнем году на широкие экраны выйдут две кинокартины с участием знаменитого актера. А затем будет перерыв. Насколько он растянется, звезда не знает.

"Кино – это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось",

– рассказал Владимир, передает "Пятый канал".

А на театральной сцене у него грандиозные планы. "Хочу поставить спектакль. Пока не буду говорить. Идут уже задумки, разработки. И, бесспорно, я должен играть в своем театре", – признался Владимир.

Народный артист России не раз блистал и в отечественных, и в зарубежных фильмах. Он создал незабываемые образы искусно говорящего по-одесски Давида Гоцмана в знаменитом сериале "Ликвидация" и тренера сборной СССР по баскетболу с несгибаемой волей в самой кассовой за всю историю картине "Движение вверх".

Он играл разных героев, и все они высоко оценены и критиками, и зрителями. Его путеводной звездой и наставником в искусстве стал Олег Табаков, который разглядел в молодом студенте яркий талант и сразу дал ему сложную роль – старика Абрама Шварца в спектакле "Матросская тишина".

И вот через 30 лет Машков вдохнул новую жизнь не только в эту постановку, но и в дело учителя – "Табакерку". Под его руководством отремонтированы все площадки театра, в программу школы добавлены новые дисциплины, изменен репертуар театра и его название

Желание и мечты Олега Павловича были "о том, чтобы этот театр, как он говорил, наш маленький театр был живым", а "у живого не может быть традиций", – пояснил Владимир свои реформы в интервью программе "Пятого канала" "Светская хроника".

После смерти Табакова Машков был назначен худруком Московского театрального колледжа. Когда его представили коллективу, он сказал, что нужно "быть внимательными к тому, о чем говорил наш мастер". Ранее он занял такую же должность в "Табакерке".

Полина ДОРОЖКИНА
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