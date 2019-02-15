Звезда фильма "Любовь и голуби" уехала из России

Актриса долго искала настоящего спутника жизни

Янина Лисовская, запомнившаяся зрителям по роли Люды в комедии "Любовь и голуби", нашла личное счастье вдали от родины. Она живет в Германии.

Некоторое время жизнь актрисы напоминала судьбу ее героини, которая после неудачного замужества вернулась к родителям в деревню. А потом все круто изменилось.

После путешествия с родителями по Карелии девочка-подросток стала мечтать когда-нибудь снова побывать в этом прекрасном краю. И это сбылось много лет спустя. Янину пригласили в новый фильм Владимира Меньшова, съемки которого проходили именно там.

На съемках Янина больше всего подружилась с Игорем Ляхом, сыгравшим ее брата Леньку. Парень опекал девушку, помогал во всем, они встречались и после того, как фильм вышел на экраны. Он даже познакомил Янину с актером Игорем Волковым, которого зрители знают по роли Михаила Ломоносова в одноименном сериале. Он стал ее первым мужем, но, к сожалению, их брак продержался всего два года..

Оглушительный успех фильма "Любовь и голуби" сделал известной и Лисовскую. Ее стали приглашать в другие картины, и в 1990-е гг., когда некоторые коллеги сидели без работы, она много играла в театре. А потом вдруг исчезла.

Но причина оказалась проста. Однажды на гастролях со МХАТом в Германии девушка, пережившая развод, познакомилась с немецким актером Вольфом Листом. Тот ради красавицы даже выучил русский язык, приезжал в Москву и два года ухаживал за нею, пока, наконец, не покорил ее сердце.

Они поженились, в 1998 г. у супругов родилась дочка, которую назвали Василисой. Теперь Янина Лисовская живет в Германии. Она состоялась как актриса, как режиссер и продолжает играть в театре, хотя много времени уделяет семье и часто приезжает в Москву.

Между тем артистов, сыгравших в фильме "Любовь и голуби", не иначе как преследует злой рок. На днях в Москве похоронили сыгравшего дядю Митю Сергея Юрского. А весной прошлого года ушли из жизни актеры Нина Дорошина, исполнившая роль Надежды Кузякиной, и Игорь Лях, полюбившийся зрителям после дебюта – он создал образ Леньки, сына главных героев.