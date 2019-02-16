Друзь в изгнании развеселил Урганта

О скандале вокруг умнейшего человека в России уже ходят анекдоты

Некрасивую историю с якобы подкупом редактора игры "Кто хочет стать миллионером?" обсуждают уже несколько дней.

О магистре игры "Что? Где? Когда?" Александре Друзе высказались и в передаче "Вечерний Ургант". В свойственной шоу саркастичной манере. Знаток стал участником рубрики "Могли прийти, но не пришли".

Ему "каким-то образом стали известны ответы на вопросы ведущего юмористического шоу: "Как дела?", "Любимое блюдо?", "Почему в черном ящике дырочка?", сообщил закадровый голос.

Напомним, скандал разгорелся после того, как редактор "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, дабы узнать правильные ответы перед съемками. Интеллектуал в свою очередь выступил со встречными обвинениями. Друзь настаивает, что редактор сам пришел к нему с предложением о взаимовыгодном "сотрудничестве". В результате обоих на неопределенный срок отстранили от эфиров.

Между тем россияне уже придумывают анекдоты на эту тему. Шутки гуляют по соцсетям.