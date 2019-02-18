Распутина рассталась с мужем

Супруг певицы опасается, что она найдет другого

Маша Распутина – дама с характером. Она не раз ссорилась с мужем и в конце концов выгнала его, причем по причине, которая многим показалась бы несерьезной – из-за лишнего веса. Артистка выдвинула благоверному настояший ультиматум : либо похудеть за неделю, либо больше не возвращаться.

"Жена неоднократно делала замечания по поводу питания, пунктик у нее такой. В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру", – рассказал StarHit сам Виктор Захаров.

Он переживает, что, пока он старается достичь идеальной формы, жена подыщет ему замену.

"Дочка пока не знает, что мы расстались. Боюсь, как бы Маша другого за это время не нашла… Тогда придется разводиться",

– отметил супруг артистки. И сидит на диете – "по утрам ест кашу, на обед и ужин – мясо или рыбу с овощами". Однако, пожаловался он, "после ее слов кусок в горло не лезет".

Сама же Мария в свои не юные годы выглядит прекрасно, в чем помогает то, что она уже много лет ведет здоровый образ жизни. Ранее бывало, что она голодала, сильно ограничивала себя в еде, а потом вывела для себя идеальную формулу питания – морепродукты, овощи и зелень.

Приведя в порядок собстенную фигуру, певица занялась внешностью мужа, который никогда не отличался стройностью. Под жестким надзором жены ему шесть лет назад удалось избавиться от 23 килограммов. Но в Новый год "немного переборщил с оливье и прочими закусками", за что и поплатился.

На днях о Распутиной заговорили из-за скандала с квартирой ее умершего первого мужа Владимира Ермакова. Дочь артистки Лидия может претендовать на наследство, но сын покойного Алексей не отдает его.



Ранее, год назад, Распутина жаловалась, что Захаров не отпускает ее на гастроли. Однако по всему видно, что это именно она держит мужа в ежовых рукавицах...