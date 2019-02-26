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Испанцы раскрыли подробности смерти мужа Рынской

Божена Рынска и Игорь Малашенко. Фото: www.globallookpress.com
Полицейские не нашли следов криминала в этой истории

Сотрудники правоохранительных органов Испании пришли к выводу, что Игоря Малашенко не убивали. По предварительной версии полицейских, которую сообщил источник агентству РИА Новости, один из основателей НТВ свел счеты с жизнью в возрасте 64 лет.

Однако точно это докажет лишь итоговый доклад о вскрытии тела, который будет готов в конце марта. О предварительном заключении следователей российским журналистам рассказал инсайдер в Высшем суде Андалусии.

Издание "КоммерсантЪ" шокировало россиян новостью о том, что политтехнолог умер в своем испанском доме 25 февраля, ссылаясь на своего инсайдера. При этом коллеги Малашенко, например, журналист Тимур Валеев, подтвердили информацию о том, что медиаменеджер наложил на себя руки. Вдова Малашенко Божена Рынски поведала, что ее покойный муж боялся угроз и суда. В последнее время он со скандалом делил имущество с первой супругой Еленой и в конце 2018-го резко сдал, ему предстояло пройти долгое обследование в неврологии. 

Полина ИВАНОВА
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