Испанцы раскрыли подробности смерти мужа Рынской

Полицейские не нашли следов криминала в этой истории

Сотрудники правоохранительных органов Испании пришли к выводу, что Игоря Малашенко не убивали. По предварительной версии полицейских, которую сообщил источник агентству РИА Новости, один из основателей НТВ свел счеты с жизнью в возрасте 64 лет.

Однако точно это докажет лишь итоговый доклад о вскрытии тела, который будет готов в конце марта. О предварительном заключении следователей российским журналистам рассказал инсайдер в Высшем суде Андалусии.

Издание "КоммерсантЪ" шокировало россиян новостью о том, что политтехнолог умер в своем испанском доме 25 февраля, ссылаясь на своего инсайдера. При этом коллеги Малашенко, например, журналист Тимур Валеев, подтвердили информацию о том, что медиаменеджер наложил на себя руки. Вдова Малашенко Божена Рынски поведала, что ее покойный муж боялся угроз и суда. В последнее время он со скандалом делил имущество с первой супругой Еленой и в конце 2018-го резко сдал, ему предстояло пройти долгое обследование в неврологии.