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"Отрубаюсь": После трагедии Рынска живет на допинге

Божена Рынска. Фото: www.globallookpress.com
Журналистка не может смириться с гибелью мужа

Из-за испытываемой душевной боли Божена Рынска постоянно употребляет препараты, которые помогают ей отключиться. Об этом она сама рассказала в соцсети.

"Живу я сейчас так: дают таблетку. Я отрубаюсь. Потом просыпаюсь и умоляю дать мне еще таблетку",

написала журналистка в Facebook.

После смерти горячо любимого мужа Рынска писала, что готова уйти за ним. Два дня назад стало известно, что Божена попала в больницу и даже перенесла клиническую смерть. После "воскрешения" она сообщила поклонникам, что разочарована, так как мечтала встретить на том свете супруга, но не помнит ничего, что происходило, когда была без сознания:

"К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми – всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела".

О собственном состоянии журналистка не говорила, видимо, считая, что духовная сторона вопроса важнее. Поклонники горячо откликнулись на ее публикаии. Они рассказали о своем опытеклинической смерти. Одни утверждали, что видел иной мир на грани гибели, другие согласились с Боженой о гнетущей пустоте, которая ожидает за чертой.

До этого Рынска дала понять. что до сих пор не смирилась с гибелью мужа. Она несколько раз заявила, что "не может поверить" и поместила их общее фото. 

Божена Рынска и Игорь Малашенко. Фото: <a href=

Накануне родственница светской львицы взмолилась о помощи. Как отметила Нина Костикова, Божена Рынска не вставала с постели несколько дней. Не удалось и доставить безутешную вдову в аэропорт. 

"Помогите дать санитарный самолет. Если Божена так и будет "в отключке", она просила передать: "Пивоваровой, несмотря на завещание, быть не должно. Это убийца. Пожалуйста, кто помнит, как мы любили друг друга, очевидцы, напишите об этом здесь", – попросила женщина. 

Ранее Рынска говорила, что опасалась возвращения в Россию, так как думала, что ее будут осуждть. В феврале от нервного истощения ужурналистки началась депрессия, и ее  госпитализировали.

О смерти мужа Божены – медиаменеджера, одного из основателей НТВ, некоторое время работавшего гендиректором РГТРК "Останкино" – в испанском городе Сотогранд стало известно 25 февраля. Предполагалось, что он свел счеты с жизнью, так как не выдержал стресса из-за судов с бывшей женой Еленой Пивоваровой, обвинившей его в растрате $60 тысяч. 

Полина ДОРОЖКИНА
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