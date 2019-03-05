"Похитил на органы": Сердючку обвинили в страшном преступлении

Украинский артист якобы украл ребенка

В жизни Андрея Данилко, которого все знают под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, не все так гладко, как может показаться. Он довольно часто попадает в скандалы. О деталях одного из них популярный эстрадный исполнитель рассказал сам.

Много лет назад произошел случай, из-за которого сейчас артист порвал отношения с родной сестрой Галиной Гришко. И теперь он пояснил причину этой размолвки.

"Я уже давно не общаюсь с родной сестрой. Была ситуация, когда она поступила неправильно, и это меня очень задело. Однажды я увидел, что ее сын и мой племянник очень плохо себя чувствует. Я положил его в клинику",

– сообщил артист в эфире программы "Ходят слухи". Он хотел избежать разборок между его сестрой, у которой "нестабильный характер (она конфликтный человек)" и врачами, поэтому скрыл от нее место, где находился парень.

Галина обвинила Андрея в похищении. "Она написала заявление в милицию на меня, якобы я украл у нее ребенка на органы", – сообщил Данилко. Так как стражи порядка "не могли не отреагировать на ее заявление", то "приехали на студию арестовывать" артиста.

Однако, когда они увидели исполнителя, "испугались, сказали", что его сестра "со странностями“. Исполнителю "стало плохо". С того времени он порвал с родственницей и не хочет мириться с нею. Зато с племянником у Данилко сложились очень хорошие отношения, он даже купил парню отдельную квартиру.

В Сети запись интервью вызвала большой интерес. Многие восхищались артистом. "Андрей– очень интересный человек. Так что приятно слушать его рассказы на любую тему. Не разочаровал. Уважаю еще больше", "Смотрю не первое интервью Данилко – красавчик! Умный, честный, добрый, спокойный, очень приятный человек!", "Один из немногих вменяемых в сегодняшней Украине", "Приятно было посмотреть на своего земляка", "Настоящий... и это подкупает", – написали пользователи.



Некоторые даже убеждены, что "Зеленский отдыхает, Андрей Данилко – самый достойный кандидат в президенты Украины!" и "войну сможет остановить только Верка Сердючка".

Ранее знаменитая Верка Сердючка стала участницей другой громкой истории. Во время украинского национального отбора на "Евровидение 2019" между певцом Андреем Данилко и ведущим Сергей Притула разгорелся конфликт.