Здоровье Дорониной резко пошатнулось

Артистка уже месяц не появлялась на рабочем месте

Сейчас 85-летняя актриса общается только со своей помощницей, а состояние здоровья не позволяет ей справляться со своими рабочими обязанностями.



Пресс-секретарь МХАТа сообщил, что Доронина плохо себя чувствует, поэтому заседание худсовета откладывается.

"Татьяна Васильевна действительно себя сейчас плохо чувствует, и связано это не с какими-то событиями в театре. Нужно, чтобы она выздоровела, чтобы состоялась рабочая встреча Татьяны Дорониной и Эдуарда Боякова и были обсуждены вопросы, связанные с художественным советом", – передает "Говорит Москва".

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет. В декабре на эту должность назначили Эдуарда Боякова. Доронина стала президентом театра. Ожидается, что она возглавит худсовет, который сформируют во МХАТе.