Четвертый на подходе: Кейт Миддлтон может быть снова беременна

Такие предположения сделаны из-за меняющейся фигуры герцогини

Слухи о беременности Миддлтон появились еще в феврале: тогда было замечено, что она немного набрала вес. Сейчас же она, наоборот, очень похудела – так было в каждую ее беременность, так как герцогиня Кэтрин очень тяжело переносит токсикоз.

После рождения третьего ребенка в апреле 2018 г. она быстро пришла в форму и стала выглядеть стройнее, чем до беременности, но во время последних выходов в свет Кейт выглядела слишком худой и даже истощенной.

Источник, приближенный к паре, сообщил Daily Star о радостной новости.

"Кейт и Уильям безумно рады снова стать родителями. Теперь у них будет полный набор – по два ребенка каждого пола", – отметил инсайдер.

Слухи подогревает и сама герцогиня Кембриджская, которая в одном с последних интервью заявила, что хочет еще детей.

Возможно также, что королевская пара хотела насолить беременностью Меган Маркл – супруге принца Гарри. Маркл известна своим склочным характером и не раз доводила Миддлтон до слез. Сейчас пара ожидает первенца, а объявление о еще одной беременности отвлечет все внимание от Меган Маркл к герцогине.

Напомним, первенец у принца Уильяма и Кейт появился на свет в 2013-м, дочка родилась в 2015-м, а еще один мальчик в 2018 году.