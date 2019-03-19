"Просто чума": дерзкая Гузеева заговорила о любви

Ведущая программы "Давай поженимся" не перестает удивлять поклонников

Зрители до сих пор не могут привыкнуть к новому образу артистки.

Лариса Гузеева на своей страничке в Instagram делится свежими фото с непривычной прической и цветом волос. Теперь жгучая брюнетка стала стильной блондинкой.

"Дорогие мои подписчики, спасибо за добрые слова, спасибо за любовь! Ценю очень! Всем желаю много счастливых моментов!" -

подписала свое фото Лариса. Поклонники теледивы разошлись не на шутку:

"Ничто так не красит женщину как перекись водорода. ..", "Красота-это страшная сила! Супер!", "Весь гидроперит СССР на голове!", "Лариса, может и переборщила!!!!! Пусть Будет!!!!!!", "Просто "чума", простите за вырожение. Красивой женщине идет все. Красивая. Любимая. Великолепная", "Гузя Лара!А тебе очень даже не плохо в этом цвете!", "Такая дерзкая и клевая тут) вам идет", "Уау! Не привычно, но Вам классно! И моложе выглядеть стали!", "Не надо смеяться...Ларисонька...шикарна...как всегда...очень идёт этот цвет...", "Ой, ну здорово же! Не бойтесь жизнь переменить (и цвет волос тоже)!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Актриса кардинально сменила имидж ради нового проекта на Первом канале. Изменения во внешности любимой телеведущей не устают обсуждать поклонники.