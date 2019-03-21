Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Конец истории: у Башарова отсудили сына

Марат Башаров с супругой Елизаветой. Фото: www.globallookpress.com
Брак между актером и его супругой расторгнут

В скандальной истории Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой поставлена точка. Женщина подала в суд на актера после того, как он ее жестоко избил.

Решение было вынесено мировым судьей, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. У пары остался двухлетний сын Марсель. По словам адвоката Елизаветы, он будет жить с матерью.

"Между Елизаветой и Маратом сохранены добрые отношения в интересах ребенка. Между ними достигнуто алиментное соглашение, пока в устной форме. Мы ждем подписания письменного соглашения. Имущественных споров у сторон нет",

– сказала представитель Шевырковой. 

В конце прошлого года стало известно, что актер поднял руку на жену. Елизавета не стала терпеть побои Марата: она подала на развод и уехала в Таиланд. После и сам актер принялся выкладывать фотографии с отдыха, демонстрируя хорошие отношения в семье. Но очевидно, что супруга от намерения развестись не отказалась. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей