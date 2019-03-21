Конец истории: у Башарова отсудили сына

Брак между актером и его супругой расторгнут

В скандальной истории Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой поставлена точка. Женщина подала в суд на актера после того, как он ее жестоко избил.

Решение было вынесено мировым судьей, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. У пары остался двухлетний сын Марсель. По словам адвоката Елизаветы, он будет жить с матерью.

"Между Елизаветой и Маратом сохранены добрые отношения в интересах ребенка. Между ними достигнуто алиментное соглашение, пока в устной форме. Мы ждем подписания письменного соглашения. Имущественных споров у сторон нет",

– сказала представитель Шевырковой.

В конце прошлого года стало известно, что актер поднял руку на жену. Елизавета не стала терпеть побои Марата: она подала на развод и уехала в Таиланд. После и сам актер принялся выкладывать фотографии с отдыха, демонстрируя хорошие отношения в семье. Но очевидно, что супруга от намерения развестись не отказалась.