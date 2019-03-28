Курникова в бикини станцевала на крыше высотки

Теннисистка снова удивила пользователей Сети

Анна Курникова исполнила новый зажигательный танец, в этот раз – на крыше небоскреба. Видео эпизода, как все было, она опубликовала на своей странице в Instagram.

В ролике известная спортсменка в ярком купальнике и обуви на высокой шпильке отплясывает на небольшом столике. Похоже, в ее жизни все прекрасно, стоит хорошая погода, и молодая красотка получает удовольствие.

Фолловеры бурно отреагировали на пост. Только их мнеия разделились. Одни хвалили Анну:

"Главное – она естественная, без всякого силикона" ,"Выглядит красиво, как всегда", "Ничего себе! По тебе и не скажешь, что у тебя близнецы!", "Она в форме и спортивна".

Другие волновались. "Почему такая худая? Ты в порядке?", – заботливо поинтересовался один подписчик. Недовольные упрекали и ругались:

"Что случилось с твоим мускулистым спортивным телом?", "Она больше не спортсменка", "Не понятно, кто на фото".

На днях теннисистка уже танцевала, но тогда – в ярком красном платье с глубоким декольте без лифчика. Из-за этого в какой-то момент ее грудь чуть не выскочила наружу.

Никого из ее поклонников это не оставило равнодушным. Фанаты буквально завалили Анну комплиментами. А строгие блюстители морали остались недовольны и раскритиковали спортсменку.

Чуть больше года назад у Анны Курниковой и ее возлюбленного – известного певца Энрике Иглесиаса - родилась двойня – дочка Люси и сын Николас. Все свободное время теннисистки теперь посвящено детям.

Родители души не чают в малышах. А они не похожи друг на друга: Люси – блондинка, а Николас – брюнет.

Спортивную карьеру молодая женщина завершила в 2003 году. До этого в одиночном разрядекаких-то значимых побед у нее не было, а вот в паре со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис Курникова выиграла несколько турниров "Большого шлема".

В последние годы Анна живет в США. В России она бывает редко.