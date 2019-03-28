Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Курникова в бикини станцевала на крыше высотки

Анна Курникова. Фото: www.globallookpress.com
Теннисистка снова удивила пользователей Сети

Анна Курникова исполнила новый зажигательный танец, в этот раз – на крыше небоскреба. Видео эпизода, как все было, она опубликовала на своей странице в Instagram.

В ролике известная спортсменка в ярком купальнике и обуви на высокой шпильке отплясывает на небольшом столике. Похоже, в ее жизни все прекрасно, стоит хорошая погода, и молодая красотка получает удовольствие. 

Фолловеры бурно отреагировали на пост. Только их мнеия разделились. Одни хвалили Анну:

"Главное – она естественная, без всякого силикона" ,"Выглядит красиво, как всегда",  "Ничего себе! По тебе и не скажешь, что у тебя близнецы!", "Она в форме и спортивна".

Другие волновались. "Почему такая худая? Ты в порядке?", – заботливо поинтересовался один подписчик. Недовольные упрекали и ругались:

"Что случилось с твоим мускулистым спортивным телом?", "Она больше не спортсменка", "Не понятно, кто на фото".

На днях теннисистка уже танцевала, но тогда – в ярком красном платье с глубоким декольте без лифчика. Из-за этого в какой-то момент ее грудь чуть не выскочила наружу.

Никого из ее поклонников это не оставило равнодушным. Фанаты буквально завалили Анну комплиментами. А строгие блюстители морали остались недовольны и раскритиковали спортсменку. 

Чуть больше года назад у Анны Курниковой и ее возлюбленного – известного певца Энрике Иглесиаса -  родилась двойня – дочка Люси и сын Николас. Все свободное время теннисистки теперь посвящено детям.

Родители души не чают в малышах. А они не похожи друг на друга: Люси – блондинка, а Николас – брюнет.

Спортивную карьеру молодая женщина завершила в 2003 году. До этого в одиночном разрядекаких-то значимых побед у нее не было, а вот в паре со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис Курникова выиграла несколько турниров "Большого шлема".

В последние годы Анна живет в США. В России она бывает редко.

Фоторепортаж
Названы самые сексуальные женщины России
fotobank.ru © fotobank.ru © fotobank.ru ©
fotobank.ru © fotobank.ru © fotobank.ru © fotobank.ru © +
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Американский генерал рассказал о наступлении РФ на Одессу

Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей