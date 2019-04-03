Конкурентка Волочковой: известная актриса показала идеальное тело

Артистка удивила подписчиков физическими данными

Алена Хмельницкая удивила новой фотографией в социальных сетях, оказывается, в 48 лет у нее не только стройная фигура, но и хорошая растяжка.

Похоже, что у Анастасии Волочковой скоро появится конкурентка по шпагатам. Алена, правда, скромничает и принимает позы только в закрытом комбинезоне, но обтягивающая ткань подчеркивает все изгибы тела.

"У всех утро, как утро, а я супергерой!"

– хвастается своим успехами в йоге Хмельницкая.

Публикация от Алена Хмельницкая актриса (@alxmel) 2 Апр 2019 в 4:29 PDT

Поклонники точеную фигуру оценили и хвалят артистку за спортивные достижения.

"Алена, так выглядеть, как вы, – мечта каждой женщины!", "Звезда!", "Очень красивое тело", "Какая тростинка", "Растяжка супер!", "Фантастика", "У меня чуть телефон из рук не выпал", "Фигура бомба",

– восхищаются комментаторы.