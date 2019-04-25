Неужели правда: Киркоров уезжает из России

По Сети ходят слухи, что у поп-короля возникли проблемы

Через несколько дней, 30 апреля, Филиппу Киркорову исполнится 52 года. Поклонники судачат, что кумир собрался на покой, ведь для этого у него есть все – слава, достаток, солидный жизненный и творческий багаж (брак с самой Аллой Пугачевой, дети, много красочных шоу, клипов).

Судя по всему, поп-король выступит в последний раз и улетит навсегда жить с дочкой и сыном в США, решили фанаты, вспомнив о недвижимости поп-короля на Майами. В России он все продаст, отмечает VistaNews .

По поводу денег звезде не придется волноваться. Их, по мнению интернет-пользователей, хватит на довольно безбедную жизнь не только самому певцу, но и его детям, и внукам.

Артист уже довольно долгое время публикует в Instagram старые снимки и кадры с выступлений. Фанаты увидели в этом определенный знак: он так намекая на скорый уход и подводит черту в творчестве.

О том, что это случится в самом ближайшем будущем, говорит и отсутствие в репертуаре исполнителя новых песен. Даст завершающий концерт со старыми добрыми хитами – и был таков, предположили почитатели таланта Филиппа Бедросовича.

Подтверждением скорого ухода Киркорова со сцены служит и то, что в последнее время эмоциональное состояние артиста заставляет желать лучшего: он стал часто раздражаться, даже злиться и ругаться нецензурно.

На днях известный врач-сексопатолог Александр Полеев сказал что не удивлен этому. "Такое поведение может быть связано с чем угодно. У него может быть мужской климакс, неприятности в жизни...Может быть десяток разных причин. Сам факт, что он матерится и зло отвечает, уже говорит о том, что проблемы есть. Могут быть финансовые трудности, проблемы с детьми, или любимая женщина ему рога наставила. А быть может, он хотел ей рога наставить, но не получилось", – пояснил он корреспонденту "Собеседника".

Пока же фанаты строят догадки, сам поп-король выложил в Instagram новое фото. "С днем рождения, с юбилеем, маэстро Гуляев!", – подписал он кадр.

Восхищению преданных поклонников не было конца. Они рассыпались в похвала, признанияхх и пожеланиях, причем не только имениннику:

"Филипп, какой же Вы красивый мужчина! Удачи Вам во всем!", "Такие модные. Удачи, творческих мук и радостей. Ждем новых песен и любим", Удачи ,творческих мук и радостей. Ждем новых песен и любим", "Филипп дорогой! Какая красота!Красивые! Чудесного настроения, радости!".

Может, все это так и останется слухами, а знаменитый артист будет еще долго радовать публику, как знать...