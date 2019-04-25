Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Неужели правда: Киркоров уезжает из России

Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба
По Сети ходят слухи, что у поп-короля возникли проблемы

Через несколько дней, 30 апреля, Филиппу Киркорову исполнится 52 года. Поклонники судачат, что кумир собрался на покой, ведь для этого у него есть все – слава, достаток, солидный жизненный и творческий багаж (брак с самой Аллой Пугачевой, дети, много красочных шоу, клипов).

Судя по всему, поп-король выступит в последний раз и улетит навсегда жить с дочкой и сыном в США, решили фанаты, вспомнив о недвижимости поп-короля на Майами. В России он все продаст, отмечает VistaNews .

По поводу денег звезде не придется волноваться. Их, по мнению интернет-пользователей, хватит на довольно безбедную жизнь не только самому певцу, но и его детям, и внукам.

Артист уже довольно долгое время публикует в Instagram старые снимки и кадры с выступлений. Фанаты увидели в этом определенный знак: он так намекая на скорый уход и подводит черту в творчестве.

О том, что это случится в самом ближайшем будущем, говорит и отсутствие в репертуаре исполнителя новых песен. Даст завершающий концерт со старыми добрыми хитами – и был таков, предположили почитатели таланта Филиппа Бедросовича.

Подтверждением скорого ухода Киркорова со сцены служит и то, что в последнее время эмоциональное состояние артиста заставляет желать лучшего: он стал часто раздражаться, даже злиться и ругаться нецензурно.

На днях известный врач-сексопатолог Александр Полеев сказал что не удивлен этому. "Такое поведение может быть связано с чем угодно. У него может быть мужской климакс, неприятности в жизни...Может быть десяток разных причин. Сам факт, что он матерится и зло отвечает, уже говорит о том, что проблемы есть. Могут быть финансовые трудности, проблемы с детьми, или любимая женщина ему рога наставила. А быть может, он хотел ей рога наставить, но не получилось", – пояснил он корреспонденту "Собеседника".

Пока же фанаты строят догадки, сам поп-король выложил в Instagram новое фото. "С днем рождения, с юбилеем, маэстро Гуляев!", – подписал он кадр.

Восхищению преданных поклонников не было конца. Они рассыпались в похвала, признанияхх и пожеланиях, причем не только имениннику:

"Филипп, какой же Вы красивый мужчина! Удачи Вам во всем!", "Такие модные. Удачи, творческих мук и радостей. Ждем новых песен и любим",  Удачи ,творческих мук и радостей. Ждем новых песен и любим", "Филипп дорогой! Какая красота!Красивые! Чудесного настроения, радости!".

Может, все это так и останется слухами, а знаменитый артист будет еще долго радовать публику, как знать... 

Фоторепортаж
Киркоров закатил пир для русских в Майами
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Встреча века: Ким Чен Ын заставил Путина ждать

Лидер КНДР опоздал на полчаса на встречу с президентом России

Печальный конец: "Северный поток – 2" обанкротится

Датское упрямство станет для проекта непреодолимым препятствием

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей