"Сочная": Водонаева засветила прелести крупным планом

Экс-звезда "Дома-2" возбудила фанатов эротичным видео

Эпатажная красотка буквально загипнотизировала публику сексуальными движениями.

Алена Водонаева выложила ролик, который пришелся мужчинам по вкусу. На видео бывшая участница телестройки крупным планом сняла обтянутые джинсами ягодицы. Под соблазнительными кадрами она оставила многообещающую подпись. Водонаева коснулась темы расставания с мужем – слухи о разводе бурно обсуждают ее поклонники.

"Ребята, давайте так. Я вижу, как под каждым моим постом ( !!! ) задаются темой моей личной жизни и ждут, когда я прокомментирую слухи и разговоры ... Я прокомментирую. Чуть чуть попозже", – заявила она.

Некоторые пользователи выразили сожаление по поводу расставания пары. Однако большая часть отвлеклась на аппетитную пятую точку Водонаевой, отметив, что та в отличной форме. Были и те, у кого дразнящее видео вызвало недоумение, другие высказались о причине разлада в семье Алены (орфография и пунктуация сохранены).

"отличный такой зад", "Это чей зад? Видос-залипательный какой-то)))", "ага ,сочная такая", "Так а что тут комментировать то? И так все понятно... Из твоего последнего "нашумевшего" интервью мы все знаем, что ты из себя представляешь и кто тебе нужен по жизни.... Очередной не удовлетворил твои потребности, вот и завяли помидоры", "А в чем прикол с задом то?" "Классный попец", "Алёна, очень жаль...я до последнего думала что это слухи о вашем разводе. Очень нравились как пара, казалось что очень похожи", "Что за женщина", "Красотка", "Аппетитная!!!))))"

– написали комментаторы.

Водонаева нередко выкладывает провокационные снимки и ролики. Ранее пользователей возмутили откровенные танцы бывшей звезды "Дома-2".