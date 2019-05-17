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"Не фаворит": Лазарева лишат победы на "Еровидении"

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Российскому артисту напророчили поражение

Сергею Лазареву не светит победа на песенном конкурсе. Он сделал неверный выбор, заявил один из музыкальных критиков.

"Песня, на мой взгляд, не самый главный фаворит на первое место. Баллада не самый выигрышный жанр, к тому же ей не хватало драматизма, который присущ балладе. Не было в ней и простоты и четких мелодий",

– пояснил Илья Легостаев "Национальной службе новостей".

И признал, что "на фоне других выступлений номер Лазарева смотрелся более чем достойно", однако у него нет шансов победить в финале. По мнению критика, певец только "может попасть в первую пятерку".

Претендентами на победу Легостаев назвал голландцев. А напоследок пошутил, что это его личное мнение, а "у музыкальных журналистов, как известно, начисто испорчены вкусы". 

Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. Представитель России выступит пятым, так как накануне, преодолев все трудности, попал в десятку тех участников, кто поборется за победу на завершающем этапе международного песенного конкурса. 

Ранее некоторые тоже сомневались в том, что Сергей Лазарев может стать первым. А до этого певцу, напротив, предсказали лидерство. Причем верят в его победу на "Евровидении" многие иностранцы.

Фоторепортаж
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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com +2
Полина ДОРОЖКИНА
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