Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Все получилось": Лазарев выступит в финале "Евровидения"

Фото: www.instagram.com/stories/fkirkorov/ Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российский артист преодолел все трудности

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Он выступит в первой части завершающего этапа конкурса под пятым номером.  

В финал, который пройдет 18 мая, вышли представители десяти стран – Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты. "Восемь стран – Армения, Ирландия, Молдавия, Латвия, Румыния, Австрия, Хорватия и Литва – не прошли второй полуфинал", - записано на сайте "Евровидения".

Продюсер выступления артиста Филипп Киркоров не сдержал переполнявших его эмоций. На своей странице в Instagram он опубликовал фото и бурно поделился радостью:

Счастлив, что мы с Сергеем Лазаревым вернули Россию на конкурсе "Евровидение" снова в финал!!! Не пропустите -18 мая! Финал!!! Мы выступаем под 5-м номером".

Подписчики тут же откликнулись. Они торжествовал ("Ураааааа!!!") и желали "удачи в финале", "только ПОБЕДЫ!!!". Многие признались, как переживали: "Я в конце разревелась и тоже руки дрожали ..... так сильно было и мощно !!!!!!!!!!! Не до сна теперь", "Знала, что пройдет, но все равно почему-то ужасно волновалась. Сережа лучший. Удачи в субботу. Болеем всем сердцем".

Также поп-король опубликовал в сторис видео жеребьевки участников финала.На кадрах видно, как Лазарев достает из чаши для жеребьевки ленточку, указывающую, что он будет выступать в первой части финала.

Фото: www.instagram.com/stories/fkirkorov/

Лазарев остался доволен результатом. Однако выступление далось ему нелегко. "Волновался все равно... переживал не только, когда объявляли результаты, но и до своего выхода на сцену – все же и номер сложный, и вокал", – рассказал певец в интервью сайту "Комсомольская правда". И, отметив, что перед выходом на сцену, утром "решил еще больше усложнить финал песни, еще выше спеть ноты", сказал:

"Все в итоге получилось, плюс сработали все декорации. Впереди, тем не менее, много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, перед зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале". 

Этого Сергею хватает. Накануне под видео, которое он выложил в соцсети, зрители со всего мира выразили поддержку ему в полной мере. После выступления артист поблагодарил за это своих поклонников. "Спасибо всем, кто голосовал за меня! Признаться, я нервничал сегодня во время выступления", – цитирует его слова РИА ФАН.

Кроме того, Лазарев сообщил о трудностях, с которыми столкнулся: "У меня были проблемы со здоровьем, с шеей. Вчера мы обращались к врачу, но сейчас уже все в порядке... Здесь очень холодно". Он предположил, что виновниками этого недомогания могут быть кондиционеры, и попросил организаторов конкурса "убавить их", передает RT.

Второй полуфинал конкурса прошел 16 мая. На сцену вышли представители 18 стран. Россиянин выступал под номером 13.

Ранее сообщалось, чтово время подготовки к предстоящему выходу на сцену Лазарев, как и его соперники, столкнулся с серьезными проблемами. Их подвела техника – она давала сильные сбои. Даже предполагалось, что выступление российского певца может сорваться или его перенесут. Но, к счастью, этого не произошло. 

Первый этап смотра на "Евровидении-2019" состоялся 14 мая. Из 17 участников в финал вышли представители Австралии, Белоруссии, Греции, Исландии, Кипра, Сан-Марино, Сербии, Словении, Чехии и Эстонии. Таковы итоги первого полуфинала. Конкурсанты из Бельгии, Венгрии, Грузии, Польши, Португалии, Финляндии и Черногории остались за бортом. 


Фоторепортаж
"Паршивый номер": Лазареву отказали в победе
Представители Сербии и певица Невена Божович. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Представители Исландии, участники группы Hatari. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участник от Франции певец Билал Ассани. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Участница от Армении певица Srbuk. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Участник от России певец Сергей Лазарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Победительница конкурса &#34;Евровидение-2018&#34; израильская певица Нета Барзилай. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Путин заявил о спешном завершении работ на Крымском мосту

Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода

Сами сделаем: Россия в одиночку построит "Северный поток – 2"

"Газпром" способен закончить российско-европейский проект без посторонней помощи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей