"Все получилось": Лазарев выступит в финале "Евровидения"

Российский артист преодолел все трудности

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Он выступит в первой части завершающего этапа конкурса под пятым номером.

В финал, который пройдет 18 мая, вышли представители десяти стран – Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты. "Восемь стран – Армения, Ирландия, Молдавия, Латвия, Румыния, Австрия, Хорватия и Литва – не прошли второй полуфинал", - записано на сайте "Евровидения".

Продюсер выступления артиста Филипп Киркоров не сдержал переполнявших его эмоций. На своей странице в Instagram он опубликовал фото и бурно поделился радостью:

Счастлив, что мы с Сергеем Лазаревым вернули Россию на конкурсе "Евровидение" снова в финал!!! Не пропустите -18 мая! Финал!!! Мы выступаем под 5-м номером".

Подписчики тут же откликнулись. Они торжествовал ("Ураааааа!!!") и желали "удачи в финале", "только ПОБЕДЫ!!!". Многие признались, как переживали: "Я в конце разревелась и тоже руки дрожали ..... так сильно было и мощно !!!!!!!!!!! Не до сна теперь", "Знала, что пройдет, но все равно почему-то ужасно волновалась. Сережа лучший. Удачи в субботу. Болеем всем сердцем".

Также поп-король опубликовал в сторис видео жеребьевки участников финала.На кадрах видно, как Лазарев достает из чаши для жеребьевки ленточку, указывающую, что он будет выступать в первой части финала.

Лазарев остался доволен результатом. Однако выступление далось ему нелегко. "Волновался все равно... переживал не только, когда объявляли результаты, но и до своего выхода на сцену – все же и номер сложный, и вокал", – рассказал певец в интервью сайту "Комсомольская правда". И, отметив, что перед выходом на сцену, утром "решил еще больше усложнить финал песни, еще выше спеть ноты", сказал:



"Все в итоге получилось, плюс сработали все декорации. Впереди, тем не менее, много работы – репетиции, затем выступление перед жюри, перед зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале".

Этого Сергею хватает. Накануне под видео, которое он выложил в соцсети, зрители со всего мира выразили поддержку ему в полной мере. После выступления артист поблагодарил за это своих поклонников. "Спасибо всем, кто голосовал за меня! Признаться, я нервничал сегодня во время выступления", – цитирует его слова РИА ФАН.



Кроме того, Лазарев сообщил о трудностях, с которыми столкнулся: "У меня были проблемы со здоровьем, с шеей. Вчера мы обращались к врачу, но сейчас уже все в порядке... Здесь очень холодно". Он предположил, что виновниками этого недомогания могут быть кондиционеры, и попросил организаторов конкурса "убавить их", передает RT.

Второй полуфинал конкурса прошел 16 мая. На сцену вышли представители 18 стран. Россиянин выступал под номером 13.

Ранее сообщалось, чтово время подготовки к предстоящему выходу на сцену Лазарев, как и его соперники, столкнулся с серьезными проблемами. Их подвела техника – она давала сильные сбои. Даже предполагалось, что выступление российского певца может сорваться или его перенесут. Но, к счастью, этого не произошло.



Первый этап смотра на "Евровидении-2019" состоялся 14 мая. Из 17 участников в финал вышли представители Австралии, Белоруссии, Греции, Исландии, Кипра, Сан-Марино, Сербии, Словении, Чехии и Эстонии. Таковы итоги первого полуфинала. Конкурсанты из Бельгии, Венгрии, Грузии, Польши, Португалии, Финляндии и Черногории остались за бортом.



