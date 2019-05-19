"Топографический кретинизм": Гузеева заблудилась в лесу

Нибиру
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Лариса позволила себе передохнуть от работы.
Сейчас она наслаждается каникулами в Берлине и делится с поклонниками видеороликами о жизни в городе. Свои наблюдения артистка сопровождает остроумными комментариями.
В ее сторис Instagram появились кадры из живописного леса. Снимая окружающую красоту, ведущая "Давай поженимся" призналась, что с ее "топографическим кретинизмом" она может заблудиться между двух домов, из-за чего у нее начинается паника.
"Вот выйти в лес… И куда мы сейчас идем?" – задалась она вопросом.
К счастью, остаться ночевать в чаще ей не грозило. Судя по голосу за кадром, гуляла Гузеева с друзьями, которые, будем надеяться, лучше ориентируются на местности.
Ранее дочь Ларисы показала архивные кадры с молодой актрисой.
В деле появился новый поворот