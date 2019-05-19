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"Топографический кретинизм": Гузеева заблудилась в лесу

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая веселит пользователей забавными видео

Лариса позволила себе передохнуть от работы.

Сейчас она наслаждается каникулами в Берлине и делится с поклонниками видеороликами о жизни в городе. Свои наблюдения артистка сопровождает остроумными комментариями.

В ее сторис Instagram появились кадры из живописного леса. Снимая окружающую красоту, ведущая "Давай поженимся" призналась, что с ее "топографическим кретинизмом" она может заблудиться между двух домов, из-за чего у нее начинается паника.

"Вот выйти в лес…  И куда мы сейчас идем?" – задалась она вопросом.

К счастью, остаться ночевать в чаще ей не грозило. Судя по голосу за кадром, гуляла Гузеева с друзьями, которые, будем надеяться, лучше ориентируются на местности.

Ранее дочь Ларисы показала архивные кадры с молодой актрисой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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