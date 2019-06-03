"Ему можно": Якубовича поймали на горячем

Известный телеведущий нарушил правила дорожного движения

Леонид Якубович выехал на тротуар в Чебоксарах, куда прибыл на благотворительную акцию ко Дню защиты детей. Местные СМИ сообщают, что знаменитость ехал на мероприятие на внедорожнике, а когда впереди него оказался автобус – им специально перекрыли движение – Якубович смело объехал препятствие по тротуару.

Инцидент начали активно обсуждать в Интернете из-за снимков, на которых видно, что мужчина очень похожий на Якубовича едет по тротуару, а горожане с детьми вынуждены уступить ему дорогу.

По факту данного происшествия проводится проверка, водитель будет привлечен к ответственности – пишет издание cheb.media, ссылаясь на правоохранительные органы.

"Ничего необычного, просто Леонид Якубович на Лексусе едет по тротуару в Чебоксарах", – пишет один из автопорталов. Пользователи не оставили без внимания снимки со знаменитостью за рулем. Кто-то считает, что Якубович может позволить себе такой стиль вождения, кто-то, наоборот, призывает наказать его по всей строгости.

"Сектор штраф на барабане", "За это надо сбрить усы ему", "Ему можно", "Куда сотрудники смотрят", "Если наши органы власти не отреагируют, значит все печально", "Почему его не остановили?", "Куда смотрят гаишники?", "Оштрафуйте его", "Москвичи обнаглели",

– возмущаются пользователи.