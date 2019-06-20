"А где волосы на груди?": Лазарев посмеялся над своим телом

Артист показал, что к лету готов

Сергей Лазарев, о котором в последнее время часто говорят из-за громкой истории со Светланой Лободой, похоже, не унывает. Он опубликовал в соцсети свежее фото. Вид певца на снимке вызвал смешанные чувства у подписчиков его страницы. В кадре артист позирует без одежды. Его подтянутый пресс и накаченная мускулатура понравились многим пользователям.

"А как вы подготовили свое тело к лету?" – спросил под кадром бронзовый призер "Евровидения-2019". И с иронией добавил: #мнекажетсяэтофотошоп, #этонееготело, #фучтоживотвтянул, #агдеволосынагруди, #этонеЛазарев.

В ответ посыпались эмоциональные комментарии. По достоинству оценили фанаты и юмор Сергея.

При этом мужчины, хотя и не все, были более сдержанны. "Сейчас все девчонки будут облизываться", "Призываю обязать Сергея каждую неделю выкладывать такие фотографии. Пополним запас прекрасного в мире!", – отметили они.

Зато поклонницы комплиментов не пожалели. "Еще один бог", "Мама дорогая... я аж ослепла", "Великолепный", "Умеешь ты мотивировать еще больше!", "Боже мой, как жарко!", "Я себе это фото поставлю на заставку телефона!" – восхищались дамочки.

Отозвались и знаменитости. Лолита написала коротко: "Никак, смотрю на твое". А Екатерине Варнаве пришлось не по вкусу. "Худой, фу", – отметила она.

Между тем до сих пор обсуждают скандал, героями которого стали Сергей Лазарев и Светлана Лобода. У двух звезд на самом деле испортились отношения после грубости одного из них. Певица не сказала ничего конкретного о конфликте, а ее коллега все это время только шутил. Однако из друзей они друг друга вычеркнули.