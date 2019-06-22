Удушье: Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

Медики сделали артистке, ранее испытывавшей проблемы с сердцем, ингалирование и она остается под их присмотром

Жена продюсера Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.

"Она вызвала скорую домой, почувствовав удушье", – сообщает Telegram-канал Baza.

Прибывшие медики сделали артистке ингалирование, после чего приняли решение, что ей необходимо быть под их присмотром в больнице. Пока о самочувствии жены Бари Алибасова ничего не известно.

Стоит отметить, в последнее время у артистки уже возникали проблемы со здоровьем. Оно пошатнулось после известий о приключившейся беде с ее супругом, который отравился жидкостью для промывки труб. Как рассказывала личный врач продюсера Марият Мухина, у которой наблюдается и его жена, у Федосеевой-Шукшиной слабое сердце.







