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Удушье: Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: www.globallookpress.com
Медики сделали артистке, ранее испытывавшей проблемы с сердцем, ингалирование и она остается под их присмотром

 Жена продюсера Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.

"Она вызвала скорую домой, почувствовав удушье", – сообщает Telegram-канал Baza.

Прибывшие медики сделали артистке ингалирование, после чего приняли решение, что ей необходимо быть под их присмотром в больнице. Пока о самочувствии жены Бари Алибасова ничего не известно.

Стоит отметить, в последнее время у артистки уже возникали проблемы со здоровьем.  Оно пошатнулось после известий о приключившейся беде с ее супругом, который отравился жидкостью для промывки труб. Как рассказывала личный врач продюсера Марият Мухина, у которой наблюдается и его жена, у Федосеевой-Шукшиной слабое сердце.


  

Андрей ДОВЛАТОВ
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