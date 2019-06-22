Удушье: Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

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Жена продюсера Бари Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована.
"Она вызвала скорую домой, почувствовав удушье", – сообщает Telegram-канал Baza.
Прибывшие медики сделали артистке ингалирование, после чего приняли решение, что ей необходимо быть под их присмотром в больнице. Пока о самочувствии жены Бари Алибасова ничего не известно.
Стоит отметить, в последнее время у артистки уже возникали проблемы со здоровьем. Оно пошатнулось после известий о приключившейся беде с ее супругом, который отравился жидкостью для промывки труб. Как рассказывала личный врач продюсера Марият Мухина, у которой наблюдается и его жена, у Федосеевой-Шукшиной слабое сердце.
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