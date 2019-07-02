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Смертельно больной Газманов голодает

Олег Газманов. Фото: www.globallookpress.com
Отказ от еды помогает артисту поправить здоровье

Олег Газманов, у которого обнаружили рак, не падает духом и всячески старается противостоять страшной болезни. Теперь он решил еще и поголодать. Артист совсем не ест, только пьет воду, рассказала его жена.

Это  исключительно позитивно сказалось на состоянии певца, отметила Марина. "Олегу очень хорошо зашло голодание в 36 часов", – сообщила она под свежим фото из Италии, где оба отдыхают. И пояснила, что "еженедельное однодневное голодание помогает организму очиститься, разгрузиться от скопившихся токсинов".

По словам супруги певца, которая ссылается на результаты исследования одного из японских ученых, такая практика в условиях современной экологии поможет сохранить здоровье. Однако нужно организовать правильный выход из голодания, подчеркнула она. И поообещала поделиться собственным опытом, если подписчики того захотят.

Сам знаменитый "есаул", коиторому скоро исполнится 68 лет, несмотря на тяжелый недуг, находится в прекрасной форме. В соцсети широко обсуждается снимок поджарого и загорелого Олега Газманова у моря. 

"Готовлю мое плавсредство к заплыву. На доске загар прилипает быстрее – солнце отражается от воды. Жара здесь такая, что полдня сижу в море. Зато прокалюсь на целый год вперед. А в голове звучат обрывки не написанных песен, которые проявятся потом!" – жизнерадостно подписал артист новый снимок в Instagram.  

Фанаты завалили кумира комплиментами: "Вот с кого нужно брать пример", "Лучший", "Вы просто потрясающий!!! Заряжаете энергией и позитивом на расстоянии", "Вы молодец!", "Здорово!".

Хотя нашлись и те. кто предостерег певца. "Осторожно с солнцем, берегите себя", "Загорать вредно", "Береги себя Олег, на голову кепочку, опасное оно, солнышко-то...", – написали они.

Высказался и Иосиф Пригожин. Он оценил фото Олега. Вдохновившись им, продюсер даже написал о том, что здоровое питание и физические нагрузки способны остановить старость, а также сравнил Газманова со своей известной женой – певицей Валерией. 

Не так давно поклонники были потрясены, узнав, что у Газманова обнаружили опухоль на голосовых связках. О том, что исполнитель давно и тяжело болен, рассказал он сам. Но страшный диагноз не стал приговором: артист не опустил рук и стал бороться, в чем помогла и поддержка семьи – жены Марины и детей

Ранее публика стала замечать, что певец исчез со сцены. Хотя, как оказалось, знаменитый "есаул" всего лишь с самого начала примкнул к чемпионату мира футболу. На первой игре мундиаля он кричал и пел, поддерживая российскую сборную и радуясь ее победе.

Полина ДОРОЖКИНА
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