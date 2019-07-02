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Гвердцители высказалась о "прощании с Россией"

Тамара Гвердцители. Фото: www.globallookpress.com
Музыканты из Грузии по-разному отреагировали на события, осложнившие отношения двух стран

Народную артистку Грузии и Российской Федерации Тамару Гвердцители очень любят и на родине, и в России.

В отличие от многих своих звездных коллег певица никогда не делала опрометчивых заявлений, которые могли бы обидеть почитателей ее таланта.

Журналистам "МК", спросившим, как артистка оценивает перспективу российско-грузинских культурных отношений в связи со сложившейся ситуацией, Тамара Михайловна ответила:

"А я тут при чем?.. Вам надо звонить тем, кто отменяет выступления или критически настроенным грузинам. Я не могу комментировать ничьи политические решения и поступки".

Отвечая на вопрос, будет ли она "прощаться с Россией" и отменит ли концерты, как сделали некоторые грузинские музыканты, Гвердцители заявила:

"Культура никогда не должна прощаться с той или иной страной. Она просто продолжает жить".

Ранее певица Нино Катамадзе заявила о том, что не будет больше выступать перед российской публикой. Артистку поддержал патриарх грузинской культуры Вахтанг Кикабидзе. После этого альбомы и синглы грузинской джазовой певицы удалили из российских медиаплееров – теперь ее записи невозможно послушать ни в iTunes, ни Google Play Music, ни в "Яндекс.Музыке", ни даже в сети "ВКонтакте", отмечает "Собака.ру".  

Валерий Меладзе. Фото: www.globallookpress.com

В Сети также разгорелся скандал из-за высказывания Валерия Меладзе – интернет-пользователи заявили, что Россия для артиста просто является источником заработка.

Певца Сосо Павлиашвили решение Нино Катамадзе огорчило: артист считает, что Катамадзе когда-нибудь пожалеет о своем решении.

Сосо Павлиашвили. Фото: www.globallookpress.com

"Я не знаю, может она была вынуждена это сделать, но я за нее говорить не могу и не собираюсь. Я отвечаю за себя. Я связан пуповиной с Грузией, но мое сердце и сердца моих детей бьются в России. Я никогда это не предам", - 

такой комментарий дал Павлиашвили телеканалу "Звезда".


Валентина МАЙОРОВА
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