На певицу накинулись после ее заявления о чистой репутации

Телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками новым фото. На снимке она в белоснежном топе и юбке признается, что у нее романтичное настроение. Кроме того, Бузова хвастается и своей репутацией.

"Вся в белом, как и моя репутация", -– написала она.

Как и ожидалось, подписчики не оставили это без внимания и вылили на певицу ушат разносторонней критики. Комментаторы "прошлись" и по внешности звезды, и по ее талантам и не обошли стороной личную жизнь.

"С репутацией своей белой ты конечно переборщила", "Хватит страдать ерундой , выходи замуж и рожай детей", "Чем же таким белым забрызгана репутация непутевой ведущей, ужасной певицы, плохой жены?", "Какая может быть белая репутация,после дома 2, когда был постоянный секс на камеры", "До конца жизни не отмоешься и детям твоим будет стыдно за тебя",Твоя репутация черна. Смирись", "Походу у нее совсем кукуха поехала...Абсолютно не сексуальная, голос прокурено-пропитый, смех наигранный, лицо резиновое" ,"Хитрая немолодая уже тетка притворяется алтайской девственницей" , --

изливали тонны желчи в адрес Бузовой подписчики в соцсетях.

Впрочем, у телеведущей нашлись и защитники, которые посоветовали ей не обращать внимания на критику.

"Она такая, какая есть и не обязана всем вам нравиться!! Многие из вас тупо завидуют, признайтесь", "Боже, какие злые люди", "Ольга, жги, прям вижу, как твои завистники клацают остатками зубов", -– поддержали они артистку.

Стоит отметить, что Бузовой не привыкать к обидным словам от злопыхателей. Телеведущую не раз упрекали в излишней оголенности, а совсем недавно Бузова устроила эротические танцы с полуголой подругой.

