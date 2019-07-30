Шифрин снялся с голым артистом

Юморист снова насмешил публику

Ефим Шифрин нередко выкладывает на своей странице в Instagram забавные фото, сопровождая их то размышлениями, то пояснениями. И под новым снимком, на котором показан не один, он решил кое-что уточнить. В кадре один из его друзей – цирковой артист – позирует голышом. Фанаты остались довольны.

"Вполне возможно, что пронесет. В хорошем смысле. Что подписи к этой картинке окажутся не страшнее, чем "Три брата", – пошутил юморист. Иначе, добавил он, "придется делать вид, что трогательно необидчив и не растерял остатки остроумия".

Однако Шифрина "не заденет любое сравнение с этим прелестным орангутаном". И, поскольку "главное – ничего не спутать", в заключение Ефим сообщил:

"В майке – я, в футболке – мой старший брат Самуэль, и совершенно нагой – артист Московского цирка Нельсон".

Фанаты остались довольны и подхватили шутку. "Тот самый Нельсон Мандела?", "Не пронесет. "Крестный отец", "Дорогой Ефим, Вас ни с кем не перепутать!", "Мужчина на Путина похож", "Все хороши!", "Нельсон – красачик и без комплексов ! Ну и Вы с братом тоже так ничего!", – поделились они впечатлениями.

Ранее юморист напал на рэперов и открыл свою интимную тайну. До этого стало известно о проблемах звезды "Аншлага". Однако чувство юмора, как видно, не изменяет ему никогда...