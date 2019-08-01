На бюсте жены Преснякова заметили ужасное покраснение

Округлости артистки выглядели обожжеными

Наталья Подольская отдыхает, не забывая позировать на камеру. Надев закрытый купальник, она вальяжно растянулась в шезлонге, подпирая голову рукой и пожелав "всем доброго утра". На груди певицы было отчетливо видно покраснение.

"Грудь как обожгли, ужас", "Ах, какой кошмар",

– заволновались две поклонницы. Третья в ответ пошутила:

"Грудь просто солнышко поцеловало активно или Вовка... все пройдет".

Остальные только восхищались: "Как русалка", "Ноги", "Красотка во всем", "Шикарная", "Наталья, ты милая", "Хороша", "Класс".

Внешность жены Владимира Преснякова-младшего интернет-пользователи обсуждают часто. Недавно из-за чрезмерной худобы ее сравнили с ходячим скелетом. Ранее, увидев певицу, страдающую от безделья, отправили работать.

Год назад молодая артистка, оставив мужа и сына, укатила в Италию за выпивкой и едой. Там она сняла видео, в котором опровергла слухи о своей второй беременности.