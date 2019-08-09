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Оставила мужа: Королева зажгла на вечеринке у бассейна

Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star
Артистка одна отправилась во Вьетнам, пока супруг находится с сыном дома

Наташа Королева прибыла в Нячанг. Компанию звезде составили только ее музыканты, мужа Сергея Глушко она с собой не взяла, так как он, по ее словам, не выдержал бы многочасового перелета. После семейного отдыха в Сочи Тарзан и сын Архип с девушкой остались дома. 

Однако несмотря на это, артистка была как всегда в приподнятом настроении. Это передалось и зрителям ее прямого эфира в соцсети.  

Сначала звезда разместилась на вилле с бассейном, где прошла вечеринка с коллективным купанием в бассейне, о чем Королева не забыла рассказать, а еще ей подарили национальное платье.

Также она успела прогуляться по городу, а потом отправилась выступать. "Невероятно красиво", – поделилась Наташа впечатлениями, проведя руками по развевающейся на ветру яркой юбке на видео, размещенном в Instagram. 

Затем, добавив: "Ягодка готова!", она подбоченилась и прошла в зал. А там блеснула знанием вьетнамского языка, чем завоевала симпатию публики. 

Подписчики страницы Королевой по достоинству оценили и то, как певица выглядит, и ее настроение:

"Обворожительная Наташа", "Ты горячая как шашлык на мангале", "Сногшибательная и харизматичная", "Вы не ягодка, а ягодное вино!", "Классная Наташа. Всегда на позитиве", "Какая же ты красотулечка!!! С сумасшедшей харизмой, энергией!!!", "Самая шикарная", "Вы такая зажигалочка", "Потрясающая женщина!!!", "Вееелая, живая!!!", "Бесподобная", "Прелесть".

Наташа Королева не раз заряжала многих своим позитивом. Не так давно она от души повеселилась на свадьбе друзей и поделилась задорным видео с поклонниками. Ранее певица оголила грудь на сцене во время фестиваля "Жара" в Баку, а до этого показала ролевые игры с мужем. 

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА
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