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"Что за сварщик?": хмельная Королева прилегла на крепкое плечо

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая "русалка" озадачила поклонника

Наташа Королева никогда не унывает. Даже плохая погода не может испортить певице настроение, которым она щедро делится с поклонниками. В свежем видео, которое размещено в Instagram, артистка выглядит счастливой, прижимаясь к плечу любимого мужчины.

"Свадьба!!! День 2!!" – объяснила она под роликом. А в нем, засмеявшись, отметила:

"Какая красота! Ой как льет! Второй день свадьбы..."

 

Подписчики откликнулись сразу. Кто-то не узнал спутника певицы.

"Наташа, а что это за сварщик с вами в дождь обнимается?",

поинтересовался любопытный. Остальные обсуждали внешность и позитив звезды и ее супруга (на видео с нею снялся, конечно же, он), многие восхищались

"Как всегда весела и прекрасна!", "Ты просто прелесть", "Как приятно смотреть на вас! На людей, которые любят и уважают друг друга!", "Красивая пара, молодцы!", "Какие Вы классные, приятные личности!",  "На Вас приятно смотреть... счастливы и любимы, как молодожены".    

Ранее звезда выложила в соцсети еще более забавное фото. Оно было сделано на второй день свадьбы. В кадре Наташа в мини-платье с глубочайшим декольте  стоит у пивной бочки. Пышная грудь артистки с трудом умещается в обтягивающий наряд – создается впечатление, что она вот-вот выпадет.

У звезды, как всегда, отличное настроение – она радостно улыбается. "Утренний опохмел", – шутливо сообщила певица под фото.

Фанаты засыпали ее комплиментами: "Красотка! С чувством юмора точно все в порядке", "Вы очень позитивная, веселая и искренняя", "Богиня!". "Наташа отлично выглядит, а фигура просто блеск", "Ягодка",  "Королева и есть королева во всем, даже с похмелья", "Наташа" Вот это грудь!".

В последнее время Королева не раз будоражила соцсеть откровенными кадрами. То покажет, как оголила грудь на сцене, то, обнаженная, кокетливо спрячется в пене, а то и вовсе ролевые игры с мужем устроит или эротичный танец исполнит.

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА
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